Reactivación de vuelos nacionales “no llegará a la escala previa a la pandemia”: ALAV

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, aseveró este martes que la reactivación de vuelos nacionales “no llegará a la escala previa a la pandemia”, a pesar de la flexibilización de noviembre y diciembre.

“Sería iluso pensar que en el día de mañana las líneas aéreas van a montar los mismos vuelos que tenían antes de la pandemia, que ya eran bastante pocos”, afirmó Figuera a Banca y Negocios, quien además complementa que “actualmente no pueden reprogramar un vuelo si antes no se garantiza su rentabilidad para que no se convierta es un pasivo más de la línea aérea”.

Además aseguró que “tengo la seguridad de que muy rápidamente vamos a ir volando a muy buena capacidad, lo que permitirá que las líneas aéreas tengan una rentabilidad suficiente para ir, de alguna manera, amortizando las pérdidas que se tuvieron durante la paralización total por la pandemia”.

“No va a ser posible que una línea aérea aumente los precios a un nivel al que los que el pasajero no puedan pagar, porque después no vamos a tener pasajeros que transportar. La mejor forma de obtener el valor adecuado y las mejores condiciones de servicio es mediante la liberación de tarifas”, acotó.

Para Humberto Figuera, “hay puntos muy importantes que necesitamos se habiliten en el mercado internacional, como los destinos de Colombia, Ecuador, Perú, Santiago de Chile y Buenos Aires, y con eso nosotros entraríamos a un nivel similar al que teníamos antes de la pandemia”.