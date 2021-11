Will Smith revela que en algún momento consideró suicidarse

Will Smith lanzó el tráiler de su serie documental titulada ‘Best Shape of My Life’, la cual se estrenará el próximo 8 de noviembre en YouTube y revelara aspectos muy personales de su vida, mientras intenta bajar de peso.

La serie se enfocará en Will tratando de mejorar su condición física, además de enfrentar sus problemas de salud mental que lo llevaron a tener tendencias suicidas. “Ésa fue la única vez en mi vida que alguna vez consideré el suicidio”, se escucha decir al histrión en el avance.

En dicho avance también se ve al protagonista de ‘Hombres de negro’ sentado alrededor de una mesa con sus hijos Trey, Willow y Jaden, contándoles sobre el momento que lo hizo pensar en terminar con su vida.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial