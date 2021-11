Adriana Azzi: Horóscopo del 4 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 4 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Calma.

Número de suerte: 001

Alguien que se va de du lado por envidia. Llamadas inesperado o rápidas que te avisan de algo bueno o oportuno. Debes ser testigo de algo. Mujer y hombre de poder o del gobierno que te dan ayuda y solucionas un problema. Harás un ritual con oraciones donde veras claridad de muchas cosas. Trabajo: Firmas un documento por contrato. Algo con negocio que activas. Recuperas un dinero.

Salud: Cansancio.

Amor: Alguien está muy pendiente de ti. Preocupación por alguien que se va. Paseos nocturnos.

Parejas: Esta semana será de muchas reuniones. Pero se concretan muchas cosas. Compra vehículo.

Solteros: Recibes una noticia de una mujer importante en tu vida. Se va alguien muy querido en tu vida.

Mujer: Viajes a nuevas tierras. Una persona que te busca por un negocio o empleo. Cambiaras de vida.

Hombre: Recuerda que todo en la vida tiene su momento. Alegrías y celebraciones en grupo.

Consejo: Se más noble.

Tauro

Palabra clave: Serenidad.

Número de suerte: 885

Algo con una mujer miga. Contacto con una empresa del pasado. Toma una buena decisión. Veras un mejor panorama en tu vida. Cuidado con las rabias internas. Celebraciones por logros o nuevas negociaciones. Reinicio de la carrera o estudios. Debes planificar tu futuro. Paciencia.

Trabajo: Pendiente con inversión. Continúas en tu empleo. Conversación con una persona de poder.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Asistes a un iglesia. Llega una visita del exterior. Alegrías con tus hijos. Nacimiento de una relación.

Parejas: Inversiones muy positivas. Algo lento que haces pero con beneficios.

Solteros: Recibes el respaldo que te merece. Nuevos aliado. Sales adelante con un problema personal.

Mujer: Cuidado con lo que prometes y no cumples. Viaje de ida y vuelta. Compra de ropa.

Hombre: Piensas muchas cosas. Se creativo en lo que haces. Tienes algo pendiente con un hermano.

Consejo: Necesidad de afecto.

Géminis

Palabra clave: Divinidad.

Número de suerte: 996

Se aclaran ideas y proyectos. Te llaman para entrevista. Hecho en una fábrica. Debes ayudar a tu familia con problema de salud. Compartes fiestas con compañeros y vecinos cercanos. Un sueño colectivo llega a tu vida. Alguien querido se te aleja. Se prudente en lo que dices.

Trabajo: Evolución en lo laboral. Recibes un premio. Cambio de oficina. Estas en la espera de algo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Estas en la lucha del ser amado. Celebraciones con tu pareja por lo que haces. Valoras a tu pareja.

Parejas: Te sientes muy bien con la persona que está a tu lado. Momentos importantes en un negocio.

Solteros: Algo con un vehículo que debes revisar. Firmas y logros. Dos personas que están a tu lado importantes.

Mujer: No permitas discusiones en tu casa. Estas en la lucha de quien eres. Sales adelante en un problema.

Hombre: Celebraciones. Logras lo que quieres. Una persona mayor que te busca. Caminos abierto.

Consejo: La felicidad está dentro de ti.

Cancer

Palabra clave: Creencia.

Número de suerte: 774

Tu orgullo no te deja avanzar en lo que quieres. Esperas una respuesta de alguien muy querido. Hombre que llega a tu casa para ofrecerte algo bueno. Recibes bendiciones y protección de tus maestros. Hecho con un manto blanco. Día positivo donde tu vida tendrá un cambio.

Trabajo: Recibes una llamada importante en lo laboral. Nuevos planes. Ofrecimientos que se activa.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Tu pareja sientes que no haces nada para que la relación continúe. Nuevos amigos.

Parejas: Llamada importante con buenas noticias. Atiendes a un familiar de tu pareja.

Solteros: Amigo que te consigue un empleo. Vas a un sitio de muchas luces. Debes cancelar una inscripción.

Mujer: Llega un dinero para cancelar deudas. Pendiente con alimentos de la casa. Te vas de turismo.

Hombre: No digas no si no sabes que te ofrecen. Estas cansado de vivir donde estas. Una nueva relación.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Mundo.

Número de suerte: 786

Trata de hablar claro, en lo que quieres ya que habrá personas que no entienden lo que quieres. Reuniones con personas de publicidad. Respuestas claras y sencillas que debes dar. Tendrás muchas señales. Te abres a nuevas oportunidades. Limpieza en tu entorno.

Trabajo: Nuevos negocios que se apertura. Agilidad para conseguir el dinero. Nuevas oportunidades.

Salud: Malestar en el cuello.

Amor: Fertilidad embarazo. Hablaras con una persona muy querida que está lejos de tu casa.

Parejas: Se mas ahorrativo. Risas. No asumas responsabilidad de otros. Superas contratiempo.

Solteros: Deja de ser la víctima y busca lo que quieres. Habla no te quedes callado. Compra de ropa blanca.

Mujer: Una persona del pasado que te hizo daño, que aparece pero no te importa. Hombre que te gusta se te acerca.

Hombre: Tomas decisión importante. Cuidado con lo que haces con personas casadas.

Consejo: Tú eres la persona más importante de tu vida.

Virgo

Palabra clave: Emprender.

Número de suerte: 775

Buscas una nueva vida. Se aclara una situación con un familiar. No malgastes tu dinero. Algo con una mata. No tengas mascaras con personas cercanas. El poder en tus manos que lo trae el dinero. Sales de una mala energía. Excelentes oportunidades en el campo de la vida y los cambios.

Trabajo: Una persona en lo laboral que te tiene controlado. Cuidado que hay un cambio en tu vida y serás tú el que manda.

Salud: Estrés.

Amor: Cambios de pensamientos. Limpia tu casa con alguna esencia o insiencio. Algo con un altar.

Parejas: Debes hacer ejercicios de respiración. Esta será una semana de muchas sorpresas. Crecimiento personal.

Solteros: Algo nuevo en tu profesión. Les dedicas mucho tiempo a otros y para ti no. Debes cambiar.

Mujer: Compras de lencería para tu casa. Nace un nuevo amor. Cambios positivos.

Hombre: Debes trabajar para cambiar y evolucionar. Inicias algún ejercicio. Cuida a tus padres o hermanos.

Consejo: Tú puedes lograr lo que quieres.

Libra

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 030

Cuidado con la inestabilidad Estarás en busca de un dinero. Discusiones con personas que viven cerca de ti. Deja el estrés todo saldrá bien. Lo que no funciona déjalo. Cuidado con molestia par amor. Busca ayuda con terapeuta. Molestia en la vista. Hecho curioso con una mascota.

Trabajo: Una respuesta en el amor. Reconciliaciones con compañeros. Deja el drama y se tú mismo (a).

Salud: Cuidar el sistema nervioso.

Amor: Cambios en tu casa. Sientes que las cosas salen mal. Ten seguridad en lo que quieres o haces.

Parejas: Inicias estudios en extranjero. Debes leer bien un documento. Compra de una mercancía de otro país.

Solteros: Inicias un nuevo plan de ejercicios. Operación pendiente que se realiza. Nuevos medicamentos que te favorece.

Mujer: Deberás hablar claro con personas cercanas. Recibes una recompensa por algo que hiciste.

Hombre: Estarás preparado para inicias un cambio en tu vida. Viajes de ida y vuelta. Nuevas ideas.

Consejo: Tiempo de reflexión

Escorpio

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 906

Compra de ropa. Deja las indecisiones. Descubres una verdad. Ten paciencia en lo que esperas. Prudencia. Gastos económicos inesperados. Algo que concretas. Nuevos sentimientos. Mujer que maneja lo espiritualidad te ayuda. Problemas económicos. Ayuda espiritual.

Trabajo: Vas demasiado rápido en tu vida. Cambios de nivel de trabajo. Debes cosechar para recoger.

Salud: Revisión general.

Amor: Recibes buenas noticias. Cuidado con lo que dices de los demás. Malestar con una hermana.

Parejas: Vas a vivir tu vida con tu pareja como mejor te parezca. Crecimientos y apertura en el amor.

Solteros: Se aclara una situación. Busca el equilibrio. Debes trabajar la armonía. Cree más en ti.

Mujer: Debes cuidar lo que dices a tus jefes o personas con quien trabajas. Cuida tu salud.

Hombre: Personas del pasado donde hay reencuentros. Cumpleaños. Algo con amigos de la universidad.

Consejo: Nuevos inicios, no lo dejes pasar.

Sagitario

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 893

Cuidado con tu carácter. Quédate tranquilo (a) deja las malcriadeces. Problemas familiares. Cuidado con niños por alimentos. Compras flores para tu casa. Una mujer de poder que te da una buena noticia. Jefe que reconoce tu trabajo. Acuérdate que tú debes saber cuanto vales.

Trabajo: Un si en un nuevo empleo. Debes cuidar lo que haces. Reconciliación en la oficina.

Salud: Indigestión.

Amor: Debes demostrar el amor que sientes por otros. Sales de paseo para drenar las cosas.

Parejas: No digas no a personas muy queridas. Conoces a una persona muy especial matrimonio.

Solteros: Te enteras por algo de astrología el cambio de tu vida. Algo con viaje por carretera.

Mujer: Una mujer te busca ya que necesita de ti. Tomaras decisiones, pero esperas que algo termine.

Hombre: Alguien te dice una verdad por la que estás pasando. Te tocara un reto un poco difícil.

Consejo: Eres libre de tomar tus decisiones.

Capricornio

Palabra clave: Hijo.

Número de suerte: 121

Descubres a personas falsas. Préstale atención a persona que llega a la puerta de tu casa. Viaje inesperado. Harás peticiones en un templo que se te concede. Estarás en la búsqueda de alguien muy querido. Llega el fin de etapa difícil en lo económico. Mantén la energía positiva en todo.

Trabajo: Firmas un documento por contrato. Algo con negocio que activas. Recuperas un dinero.

Salud: Sin novedad.

Amor: Emociones profundas. Nuevas emociones. Compra de regalo para alguien especial.

Parejas: Debes hacer limpieza en tu casa. La rueda de la fortuna a tu lado. Te invitan a comer.

Solteros: Olvida el pasado debes trabajar el perdón para que todo fluya. Tendrás conciencia de prosperidad.

Mujer: Atiende un poco más a tu pareja. Deja fluir las cosas en especial lo económico todo termina bien.

Hombre: Te dan un si en lo económico o laboral. Deja el rencor. Compras de flores para la casa.

Consejo: Actúa con conciencia.

Acuario

Palabra clave: Bondad.

Número de suerte: 895

Todo lo negativo sale de tu vida. Algo curioso con flores amarillas en tu casa. Debes ver bien que es lo que quieres. Nueva posibilidades de enfrentarte con algo que ya viviste. Las bendiciones te favorecen. No pierdas las oportunidades que te da la vida. Llega algo esperado.

Trabajo: Nuevo empleo o negocio fuera de dónde vives. Algo con compañero que necesita de ti.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Cierras ciclos que dejaste abiertos en el amor. Ten calma todo lo esperado llega.

Parejas: Estarás buscando tu espacio. Viaje que viene para ti por negocio y diversión. Nuevos proyectos.

Solteros: Una persona te busca. Nueva proposición no lo rechaces será el cambio de tu vida. Te sientes solo (a).

Mujer: Hecho curioso con un paseo. Debes actualizar las cosas en tu casa. Trata de ser más consecuente.

Hombre: Cosas que llegan rápidas para ti. Debes asumir lo que haces. Sales de un problema.

Consejo: Ríe, ríe que la vida es bella.

Piscis

Palabra clave: Animo.

Número de suerte: 453

Revisa todo lo que hicisteis este año para que no repitas los errores. Debes cerrar ciclos referentes a lo laboral o económico. Momento propicio para tomar riesgos. Nuevos horizontes y cambios de tu vida en todos los sentidos. Te sentirás comprometido con familiares. Nuevas historia.

Trabajo: Debes tomarte un espacio y tranquilidad y saber qué decisión vas a tomar. No pidas tanto.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Renovación. Cambios en este final de mes. Amigos que te dan una traición son personas muy negativas.

Parejas: Cambios y transformaciones. Nuevas personas en tu entorno. Mudanzas pero con mucha tristeza.

Solteros: Nuevas personas a tu lado. Brillas en lo profesional. Cambios en lo económico. Dinero en tus manos.

Mujer: Te quitaras unas vendas de tus ojos. Éxitos y logros por llamadas en esta semana.

Hombre: Recibes repuestas a tus necesidades pero cuídate de lo que haces. Buenas noticias.

Consejo: La vida es una, disfrútala.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial