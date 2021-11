Aguas negras recorren calle Camino Hondo de El Valle en Margarita

Los habitantes del Valle del Espíritu Santo en la isla de Margarita denunciaron la insalubridad que reina en esta zona desde hace dos meses. Varias tuberías de aguas negras están drenando la putrefacción a la calle Camino Hondo.

César García, residente de la comunidad, comentó que la calle Camino Hondo de El Valle está intransitable debido a esta problemática.

Relató que los vecinos que viven frente a esta alcantarilla viven sofocados por el mal olor que penetra a las viviendas.

Además, los transeúntes se sienten en riesgo cada vez que pasan por esta zona, ya que los carros pasan rápido y los chispean.

Los residentes de esta zona del municipio García de Nueva Esparta explicaron que son varios los niños que tienen problemas estomacales debido a esta problemática.

Habitantes de Margarita sufren por culpa de las aguas negras

Joel Rodríguez, habitante de la comunidad, comentó que la tubería se rompió por una raíz que la reventó. Esta se encuentra frente a una guardería.

Aunque denunciaron esta situación a la Alcaldía de García, no dan respuestas sobre este problema.

En tres oportunidades cerraron la calle como forma de protesta por la insalubridad que existe en la zona.

La última vez que trancaron la vía se generó un problema, ya que cerraron el paso con un tronco y al pasar un motorizado se golpeó.

“Fue de noche y no vio el tronco atravesado. La idea de los vecinos no es hacerle daño a nadie. No pensamos que en la noche no verían el tronco. Gracias a Dios no pasó a mayores”, dijo Rodríguez.