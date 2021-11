ALERTA Juez en Colombia quitó 100% de acciones a Jorge Añez (FRAUDE) tanto en Avior Airlines como en filial

Un juez en Colombia quitó el 100% de las acciones a Jorge Añez tanto en Avior Airlines como en su filial Gran Colombia de Aviación Airlines

El oficio publicado por Goodman dice: «Se ordena el embargo: a. Del cien por ciento (100%) de las acciones de Avior Airlines C.A. registradas a nombre del demandado (…) del cien por ciento (100%) de las acciones de Gran Colombia de Aviación S..S. registradas a nombre del demandado».

La decisión fue tomada con base con una orden judicial en Miami que determinó que el dueño de Avior había nombrado un directorio de manera fraudulenta.

El antecedente de este caso se remonta al año pasado cuando se libró una disputa entre dos empresarios venezolanos, Carlos Kauffmann y Moisés Maionica, a los que alguna vez se les declaró culpables en Estados Unidos de ser agentes no registrados del fallecido Hugo Chávez, quienes lograron una importante victoria en una corte de Miami a finales de 2020 contra su socio Jorge Añez, por el control de Avior.

UPDATE: Judge in Colombia takes away shareholder control of @GCAairlines from Venezuela's largest carrier. Last year, a judge in Miami blasted the purported owner of @aviorairlines for cooking the books to name a fake board of friendlies. Original story: https://t.co/8lODdvEi27 https://t.co/eYXfO8lkMg pic.twitter.com/jXu9mp63Ao