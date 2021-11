El enfermero venezolano que impulsa una buena vejez en Chile

1303337

Santiago de Chile. Manuel Eduardo Sequera Azuaje (@sequerita19) es el director y creador de Domicilio Enfermería Chile (@domicilioenfermeriacl) y, como el emblemático médico y filántropo estadounidense Patch Adams, se distingue por su carisma y amor por el servicio.

Nació en Guanare, estado Portuguesa, cuna de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela. Tiene 39 años y su madre, quien destacó por 35 años como secretaria, es la figura preponderante en su vida y la de su hermano. «Con una dosis de sacrificio por ser una madre soltera, se sacó la comida de la boca para que nunca nos faltara nada. Y gracias a ese esfuerzo y tesón pude cumplir mi sueño de ir a la Universidad», detalla Sequera.

Este Licenciado en Enfermería egresó de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) en Barquisimeto y trabajó por nueve años como instrumentista de Cirugía, como enfermero de cuidados intensivos y docente universitario en el Área de Enfermería Médico Quirúrgica.

Además de enfermero, se formó como bailarín de danza tradicional y con los años se desarrolló en danza contemporánea, teatro, pintura y música. Manuel emigró el 18 de febrero desde Guanare y atravesó por tierra Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú hasta llegar a Chile. Viajó durante 10 días y se instaló en Santiago el 27 de febrero de 2018.

Emprender para la tercera edad

Empezó a trabajar en un área de la salud que era desconocida para él: la geriatría. «Nunca pensé que llegaría a ser tan trascendente en mi vida y con casi un año trabajando para el Hogar de Adultos Mayores ‘Familia y Amaneceres’ me abrí camino a la independencia», precisa.

«Comencé a atender abuelitos en sus casas. Los bañaba, los ayudaba en su alimentación, les lavaba su ropa y hacia aseo; los acompañaba y sobre todo me encontraba con ellos en un espacio de amor, un espacio que el hecho migratorio me negó de vivir al lado de mi mamá, de mi abuela y en general de toda mi familia. De a poco, mi trabajo fue conocido por más personas y me vi en la necesidad de organizar más mi tiempo y poder abarcar más abuelos», cuenta.

Es así como en el 2019 nace Domicilio Enfermería Chile, empresa del sector geriátrico que ofrece servicios de cuidados domiciliarios a adultos mayores, fomentando la autonomía, el bienestar, el desarrollo personal y la convivencia con su entorno familiar y social.

La cualificación del personal y la amplia gama de servicios, unido a la trayectoria acumulada desde su creación, lo convierten en una de las opciones de referencia del sector en la Región Metropolitana de Santiago, con atención sociosanitaria integral las 24 horas del día a personas con diferentes grados de dependencia física o psíquica.

Asistencia continua

En Domicilio Enfermería, afirma Manuel, la supervisión y la asistencia es continua y cercana. «Nuestro lugar de trabajo es su hogar, lo que aporta comodidad y tranquilidad, seguridad y confort, protegiendo así una de las joyas más preciadas en cada familia: Nuestros adultos mayores», destaca.

Entre sus servicios están cuidados del adulto mayor y hospitalización domiciliaria con sistema de turnos 24/7, sistema puertas adentro, acompañamiento, procedimientos de enfermería, curación de heridas, instalación y retiro de sondas, control de signos vitales, higiene y confort (baño en cama, baño de esponja, baño en tina, baño en ducha) y nebulizaciones.

Igualmente, Domicilio Enfermería Chile ofrece atención en kinesiología geriátrica, respiratoria y cardiovascular. Además de neurokinesiología.

