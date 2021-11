Exclusiva ND | Marino Alvarado: Fiscal CPI no se reúne con víctimas porque no puede garantizarles seguridad tras su ida

En medio de la expectativa que existe por la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, el coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explicó este miércoles la preocupación que ha manifestado el propio representante de la CPI y aseveró que este no se reúne con las víctimas para evitar futuras represalias en su contra porque no puede garantizarles seguridad.

En entrevista exclusiva concedida a ND, Alvarado subrayó que el fiscal vino al país para constatar si el sistema de justicia venezolano tiene la capacidad y la voluntad de investigar y sancionar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.

«Para cualquier país donde la Fiscalía actúa y la estructura de la CPI su énfasis principal son los más altos responsables, los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad: los principales jefes policiales o militares, en el caso de Venezuela estamos hablando de los directores del Sebin, Dgcim, Cicpc, PNB, de los componentes de la GNB, o el Faes, pero también quiénes en el ejecutivo ha tenido responsabilidad en el control y orientación de cuerpos policiales o militares, me refiero al ministro de la Defensa, y del alto mando, del ministerio del Interior y Justicia. Pero también, la responsabilidad que puedan tener, por ejemplo, gobernadores de estado por los crímenes que se han cometido en los estados con fuerzas policiales que están bajo su responsabilidad».

Al ser consultado sobre qué le diría al máximo representante de la CPI, respondió que le diría que en Venezuela el sistema de justicia no es independiente, lo que genera una enorme vulnerabilidad para las víctimas y que esto es garantía de impunidad de los crímenes: «genera el riesgo de que se sigan cometiendo, de que otras personas puedan ser víctimas de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, que son todos crímenes de lesa humanidad».

A continuación nuestra entrevista:



Provea se dirigió este martes al fiscal de la CPi para advertirle que en el país no se investiga la cadena de mando ni altos cargos. ¿Cree usted que él lo sabe? ¿Qué consecuencias palpables trae la visita del señor Khan al país?

– La impunidad estructural qué hay en Venezuela, con un sistema de justicia que no es independiente, ha convertido a algunos altos funcionarios del Estado en intocables, que no son investigados por la presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país. Ya tanto la misión de Determinación de hechos como la Fiscalía de la CPI han establecido que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, de eso no hay discusión, lo que está evaluando la Fiscalía de la CPI es si el sistema de justicia venezolano tiene la voluntad y tiene la capacidad de investigar y sancionar a quienes han cometido esos crímenes.

– En Venezuela en este momento esos altos presuntos responsables de los crímenes no se están investigando, por lo tanto, hablamos de los intocables, los que están protegidos por esta estructura de sistema que le está garantizando impunidad.

Especialistas han explicado que la agenda del fiscal no se dio a conocer debido al protocolo de seguridad y por el tema de represión a las víctimas tras posibles reuniones, pero ¿por qué el fiscal no se reúne con familiares de víctimas y presos políticos?

– Realmente no, la agenda del fiscal por razones de seguridad se han mantenido muy oculta, se ha pedido a las distintas partes que mantengan confidencialidad, si te das cuenta a la diferencia de Colombia, la agenda del fiscal en Venezuela no ha tenido mucha publicidad, no hay muchas fotos más allá de la llegada y la reunión con Maduro porque se ha pedido confidencialidad.

– El fiscal ha expresado en privado que él tiene preocupación si se reúne con las víctimas, porque él no está en capacidad de garantizarle seguridad a las víctimas que se puedan reunir con él. El fiscal por su amplia experiencia y conociendo otras situaciones de otros países donde las víctimas han sido perseguidas porque han pasado información a la Fiscalía y porque son testigos; ha expresado la preocupación de atender a las víctimas porque esto les puede generar riesgos.

– Esto también lo ha planteado en el caso de las organizaciones de DDHH y ha pedido absoluta confidencialidad en caso de que la llegara a recibir.

La abogada Tamara Súju denunció en reiteradas oportunidades que estaban maquillando centros de reclusión para la visita del fiscal. ¿Ustedes sabrán si el fiscal visito el Sebin o la Dgcim?

– No sabemos visitó el Sebin, no hemos tenido conocimiento de eso.

¿En qué fase va el caso Venezuela en la CPI y por qué cree usted que Maduro invitó al nuevo fiscal justo ahora?

– En este momento el caso está en lo que se conoce como etapa de complementariedad y análisis del interés de la justicia, precisamente lo que está analizando la Fiscalía de la CPI es con lo que inicie: si en Venezuela se están investigando y si existe voluntad de sancionar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Como defensor de DDHH, ¿qué le diría usted al señor Khan si lo tuviera al frente? ¿Qué mensaje se debe llevar del venezolano de a pie?

– Si tuviera la oportunidad de conversar con él, lo primero que le diría es que en Venezuela el sistema de justicia no es independiente, que ese sistema de justicia no independiente genera una enorme vulnerabilidad para las víctimas y que ese sistema de justicia no independiente es garantía de impunidad de los crímenes; y por lo tanto, al ser garantía de impunidad de los crímenes, genera el riesgo de que se sigan cometiendo, de que otras personas puedan ser víctimas de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, que son todos crímenes de lesa humanidad, la impunidad en Venezuela pone en riesgo a millones de personas.