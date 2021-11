Fiscal CPI pide no politizar investigación abierta a Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió este miércoles no politizar la investigación que inició formalmente el tribunal sobre el caso venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad.

Tras la firma del Memorándum de entendimiento entre integrantes del gobierno nacional y la Corte Penal Internacional (CPI), en materia de Derechos Humanos, Khan agradeció la generosidad de las autoridades de permitir su visita por tres días al país, por lo cual se comprometió a trabajar de «forma cooperativa e independiente» en este informe que está abierto en la corte internacional de «Venezuela I y II», el cual no presenta sus conclusiones.

«Soy plenamente consiente de las fallas que atraviesa y existen en Venezuela. Las divisiones geopolíticas, nosotros no somos políticos, nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Les pediré a todos en estos momentos, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho el espacio necesario para llevar a cabo nuestro trabajo. Yo francamente analizaré y tendré en cuenta, y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina», dijo.