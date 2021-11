Jordan Poole revela de que jugador lo inspiró

El jugador de los Golden State Warriors, Jordan Poole revela que los grandes jugadores Stephen Curry y Klay Thompson los han inspirado en la NBA.

El base de los Golden State Warriors, Jordan Poole, ha tenido problemas para disparar en los últimos juegos. La gente pensó que perdió la confianza después de salir de una tremenda pretemporada, cuando anotó regularmente más de 20 puntos en menos de 30 minutos de juego. A los mejores les suceden caídas en los tiros, y Klay Thompson le contó a Poole una historia sobre uno de los suyos.

“Creo que Klay me dijo en el último juego antes de alcanzar 14 triples en Chicago, estaba lanzando un 15% o algo así. Y Klay es posiblemente uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Entonces escuchas algo así de él, y Steph te da su opinión. Obviamente, debes tener eso en cuenta ”, dijo Poole a ClutchPoints.

Jordan Poole says he always asks Klay Thompson and Stephen Curry questions. Then he told reporters that Gary Payton II couldn’t guard him.#DubNation pic.twitter.com/bGUsqgXenl

— Mark Haynes (@markhaynesnba) November 4, 2021