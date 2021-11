Kristen Stewart se comprometió con la guionista Dylan Meyer

La actriz Kristen Stewart confesó que se comprometió con su novia, Dylan Meyer, finalmente tras dos años de relación. La artista dio a conocer la noticia durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM.

“Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Nos vamos a casar, está sucediendo”, confesó Stewart.

El anunció de su compromiso se da tiempo después que la intérprete de la princesa Diana en la película Spencer, confesó al mismo presentador, Stern que no podía “esperar” para proponerle matrimonio a su novia. “Creo que las cosas buenas pasan rápido”, expresó en aquel momento.

Además, dijo que incluso tenía un par de ideas de cómo hacerle la propuesta a Meyer, porque creía que no tenía sentido esperar más para dar un paso tan importante, pues a dos semanas de conocerse, ya sabía que quería casarse con ella. También reveló que finalmente su futura esposa se le adelantó a hacer la gran pregunta.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se comprometieron después de 2 años juntas ¡QUE VIVAN LAS NOVIAAAAS! #MTVNewsLA pic.twitter.com/yIHQTc65n4 — MTV Argentina 🌈 (@MTVLAargentina) November 2, 2021

Kristen Stewart y Dylan Meyer se conocieron hace más de ocho años, pero fue en el 2019 que se reencontraron en la fiesta de un amigo en común. Dylan es una reconocida guionista, aunque también ha hecho algunas apariciones como actriz.

Entre sus guiones destacan cintas como Moxie (2021), Loose Ends (2015) mientras que, entre sus papeles como actriz, sobresale su participación en películas como The Death and Return of Superman y Wrestling Isn’t Wrestling.

La pareja se relacionó por primera cuando fueron vistas besándose en Nueva York después de la ruptura de Stewart con la modelo Stella Maxwell, con quien tuvo una relación durante dos años.

Dos semanas después de conocerse, Kristen le dijo a Meyer que la amaba en un bar. “Sus amigos estaban allí o lo que sea. Salieron y yo dije: ‘Oh, estoy tan jodidamente enamorada de ti’”, recordó la actriz.

El Farandi

Por: Reporte Confidencial