México | Caso LeBarón: avances sin resultados

A dos años de distancia del ataque armado en contra de mujeres y niños integrantes de las familias LeBarón y Langford, en Bavispe Sonora, las investigaciones tienen avances pero “sin resultados”.

Lenzo Widmar, familiar de los atacados, puntualiza: “Del asesinato de las mujeres y niños de ´La Mora´, han detenido personas pero no ha habido justicia; detienen a personas y no detienen a los responsables de alto nivel, a lo que voy es que los comisionados de seguridad, los policías que permitieron que esto pasara, los narco-gobernantes que tenemos en todos los municipios donde vivimos”.

En entrevista con Capital Media, Lenzo Widmar, pariente cercano de las familias agredidas, afirma que no limpian a las autoridades, a las que se les paga con impuestos de los mexicanos y son incompetentes ya que no garantizan los derechos más básicos como es el derecho a la vida.

“Las personas detenidas es superficial, es sólo por detener a alguien, detienen a un malandro, que no tiene oficio, que no tiene, puesto político o que no es servidor público; está bien hay que detenerlos y desde mi punto de vista deberían darles pena de muerte, a los terroristas esos”.

Remata que también se deben detener a los traicioneros a la nación, a los traicioneros al pueblo mexicano, que permiten que ande gente ilegalmente armada asesinando.

El 11 de marzo pasado, Bryan LeBarón reveló que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y actual Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por omisión y negligencia en el caso.

Al respecto, Lenzo Widmar refiere que ahora quien es Gobernador Constitucional del estado de Sonora, no ha hecho nada al respecto del caso de la masacre de los LeBarón.

“A mi conocimiento, no ha hecho nada en el caso del asesinato de niños y mujeres en La Mora y ya gobernando se ha elevado el número de asesinatos en el estado de Sonora, nos hace pensar que el mismo Gobierno, que los mismos gobernantes encargados de la Seguridad de alguna forma están involucrados, los están protegiendo, sospecho”.

Enfatiza que a dos años de la tragedia no ha habido avances, y sigue el narcoterrorismo en los estados de Sonora y Chihuahua.

“Vivimos ante un Gobierno incompetente a todos los niveles y nos cobran a la fuerza, por llenar sus bolsillos pero no nos dan un resultado, no nos dan un justo servicio por lo que nos cobran a la fuerza, que para empezar es corrupto”, añade. Finalmente, Lenzo Widmar destaca que si las autoridades no pueden dar resultados con este caso: “Que renuncien no son capaces del trabajo que están haciendo y cobran exageradamente caro”.

“Tenemos que dejar de creer en nuestras instituciones, en nuestro Gobierno de que nos va a hacer un cambio, el mensaje que yo quiero dar hoy da todas mis hermanas y hermanos mexicanos, les pido que investiguen y aprendamos de la frase que es vivir en integridad lo mas que podamos, podríamos tener algún día un gobierno que sí funcione”.

Dos grupos

José Andrés Sumano, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef), confirma que el problema que se vive desde el ataque a la Familia LeBarón, aquel 4 de noviembre de 2019, no ha cambiado del todo ya que el crimen organizado mantiene sus estructuras operando.

El especialista en temas de seguridad, comenta: en el lugar específico donde fue la matanza de las Familias LeBarón y Langford, es un territorio donde hay un conflicto entre dos poderosos grupos criminales.

“Uno es un brazo armado del Cártel de Juárez que es el Grupo criminal denominado ‘La línea’ con mayor presencia y dominio en el Norte de Chihuahua y otro es un brazo armado del Cártel de Sinaloa con presencia en Sonora”.

El especialista, comenta que la teoría de la “confusión” por el tipo de ataque en entre dichos grupos criminales en la zona no es muy plausible en el ataque a las familias.

“Creo que desgraciadamente en el caso de la familia LeBarón, sucede lo mismo que pasa en muchos lugares del país, ya que nuestros policías sencillamente no investigan, investigan mal y esto deriva que en el país haya cifras superiores al 90% de impunidad”.

José Andrés Sumano asegura que las fiscalías están muy contaminadas con injerencia del crimen organizado, y es por ello que el Presidente y muchos políticos han querido impulsar la figura de la prisión preventiva oficiosa (PPO) para tratar de alguna manera de avanzar en los casos pero la realidad es que hoy por hoy, las Fiscalías no dan resultados”.

El especialista en políticas públicas explica que la figura de la Autonomía en las Fiscalías locales y la General de la República (FGR) ha propiciado que no rindan cuentas a nadie.

Velada

Al cumplirse dos años del atentado en que nueve integrantes de la familia LeBarón fueron brutalmente masacrados en el municipio de Bavispe Sonora, (entre ellos 6 menores de edad), hecho que sigue impune, Adrián LeBarón, convocó a una velada de duelo nacional, no sólo por sus hijas y nietos fallecidos en Bavispe, sino por todas las víctimas de la violencia en México, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, misma que se realizará a partir de las 18 de horas.

En esta velada, dijo, además de rendir homenaje a sus seres queridos asesinados, tiene como propósito reunir a la sociedad civil para unir esfuerzos y encaminarlos a lograr un México más seguro, con paz, justicia y libertad.

“Queremos que sea un día de luto nacional, los invito a un día de luto, un día de duelo, de esperanza, este 4 de noviembre vamos a reunirnos aquí en el Monumento a la Revolución, vamos a venirnos a abrazar, vamos a volver a encontrarnos”.

El activista comentó que durante este jueves, se pondrá un altar para las víctimas y se ofrecerán mensajes muy importantes para el país, aparte de que se dará voz a quienes quieran participar.

“Es una noche de velada, estamos invitando a que vayan con su vela, estoy invitando a todas las víctimas, especialmente aquellas que han sentido que la impunidad las envuelve y darnos esperanza; ese día van a escuchar muchos testimonios y se van a contar las historias que millones de mexicanos hemos vivido”.

Lo que es un hecho es que a pesar de que a la fecha se han detenido a varios presuntos implicados en el ataque, para la Familia LeBarón, el caso aún no está cerrado, ya que no se ha hecho justicia, ni se ha otorgado la reparación del daño a las víctimas.