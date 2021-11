New Orleans Pelicans vs Sacramento Kings

Acá te decimos como y dónde ver en vivo y GRATIS, el partido entre NEW ORLEANS PELICANS VS CARAMENTO KINGS en duelo correspondiente a la temporada 2021/2022 de la NBA, el partido se jugará este MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 2021.

PREVIA

La temporada de la NBA comenzó, los equipos buscan demostrar quienes son los mejores del torneo, por ello, saldrán a darlo todo cada duelo con tal de ganar el título..

La tarea no es nada fácil, este día se enfrentan NEW ORLEANS PELICANS VS CARAMENTO KINGS, un choque muy llamativo para los aficionados del basquetbol y que sin duda será de muchas emociones.

¿Será acaso un partido de muchos puntos? La respuesta se encontrará al momento que el silbante silbe el inicio del encuentro. todo sea por conseguir el ansiado título y con ello ser nombrados como el campeón del torneo.

DÓNDE VER

NEW ORLEANS PELICANS jugará ante SACRAMENTO KINGS en el CHASE CENTER a las 20:00 horas de México en duelo correspondiente a la temporada 2021/2022 de la NBA.

Horarios

22:00 🇦🇷🇺🇾

21:00 🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇩🇴

20:00 🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

19:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳

CANALES

NBA LEAGUE PASS

LINKS DE LA TRANSMISIÓN

PARA VER LA PELEA EN HD DA CLICK AQUÍ

