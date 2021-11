Renunció jefe de la Policía de North Miami Beach tras escandaloso tiroteo

Richard Rand, quien es el jefe de la policía de North Miami Beach, entregó sus papeles de jubilación para el próximo mes, tras el comentario del alcalde de la ciudad, Anthony DeFillipo, quien lo acusó de ser «microgestionado».

Rand ha estado en el departamento policial durante 24 años, y se ha desempeñado como el jefe de la policía desde febrero pasado, pero indicó que no puede hacer su trabajo. El alcalde demostró estar de acuerdo con su decisión. Por la mañana de este jueves, Rand se despidió de sus compañeros.

Aparentemente todo se debe a que la semana pasada, Rand tuvo que hacer frente a las cámaras para informar sobre un tiroteo entre dos vehículos, donde se involucró un sargento de la policía que patrullaba la zona. El tiroteo dejó a 4 heridos y al sargento en tratamiento por el trauma.

ALCALDE DE NORTH MIAMI BEACH

«Estoy muy preocupado por lo que estoy escuchando. El jefe de la policía por el que tengo mayor respeto. Lo creo, porque lo veo todos los días. Tengo pulso en mi comunidad y tengo pulso en mi departamento de policía. Está siento microgestionado en cada movimiento que hace, y eso no está bien», afirmó DeFillipo.

Algunos ciudadanos judíos del North de Miami Beach enviaron un correo electrónico donde expresaron que : «Hago un llamado a todos los lectores de esta carta para que envíen urgentemente al Administrador de la Ciudad una carta con copias al Alcalde y a todos los Comisionados de la Ciudad, pidiendo que no acepte la renuncia».

Medios locales, se intentaron comunicar con el administrador de la ciudad, Arthur Sorey, para comentar sobre el tema, pero no han recibido respuesta, según reportó Local 10.

«Si el administrador de la ciudad no rompe de inmediato su carta de jubilación y le brinda todo el apoyo para hacer su trabajo, entonces habrá muchos oficiales incómodos, no bien capacitados, y los comisionados no lo permitirán», dijo el activista comunitario Alan Sakowitz. «Es un gran problema».