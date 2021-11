Tom Hanks contó por qué rechazó ir al espacio con Jeff Bezos

El reconocido actor estadounidense Tom Hanks rechazó una interesante propuesta que le hizo el multimillonario Jeff Bezos, quien es mundialmente conocido por ser el dueño de Amazon.

Hanks contó que esa propuesta era nada más y nada menos, que ir al espacio, pero la rechazó por la alta suma de dinero que tenía que pagar.

Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, el protagonista de Forest Gump, reveló que se trataban de 28 millones de dólares.

«Mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? […] No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso», dijo en tono divertido el actor, según la traducción de RT.

¿TOM HANKS IRÍA GRATIS AL ESPACIO?

Al ser consultado si se atrevería a ir al espacio de forma gratuita, el doble ganador del Oscar, afirmó que: «Bueno, lo haría solo para disfrutar esta experiencia y pretender que soy un multimillonario».

Este tema resulta curioso, en vista que Hanks ya fue al espacio en la gran pantalla, en lo que fue su papel en la película Apolo 13.

Quien sí aprovechó el ofrecimiento de Bezos, fue el actor William Shatner, recordado por su papel del capitán Kirk, en la serie y películas de Star Trek’; por lo que con sus 90 años de edad se convirtió en el astronauta más longevo de la historia.