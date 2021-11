Venezuela “no volverá a cerrar la frontera con Colombia”, según Bernal

El denominado por Maduro como “protector” del Táchira, Freddy Bernal, aseguró este miércoles que Venezuela “no volverá” a cerrar la frontera con Colombia. No obstante, de acuerdo a la Alianza Rebelde Investiga (ARI), la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, denunció que Bernal gana con el contrabando por las trochas “3 millones de dólares semanales”.

En entrevista exclusiva con El Tiempo, le preguntan a Bernal lo siguiente: De no darse esa coordinación conjunta, ¿cree que la situación podría escalar y forzar a cerrar de nuevo la frontera?.

A lo que Bernal responde: “Me permito hablar en nombre del presidente Nicolás Maduro. Yo le puedo asegurar al pueblo de Colombia que la decisión de apertura de la frontera es una decisión firme e irrevocable y que sin importan las provocaciones vamos a seguir avanzando en tener relaciones políticas, comerciales y diplomáticas activas. No vamos a retroceder, no vamos a caer en ninguna provocación. Venezuela no volverá a cerrar la frontera con Colombia”.

Seguidamente, le preguntan si tiene planteada una reunión del lado colombiano, y el dirigente chavista responde: “Yo quisiera de todo corazón, pero lamentablemente estoy en una lista de los Estados Unidos y debo decirlo con todo respeto, Colombia sirve de base, bases militares norteamericanas y de verdad es un peligro para una persona como yo pisar Colombia. Pero tenga Colombia en mí un enlace, una mano amiga”.

“Es importante recordar que, si bien la frontera de Venezuela con Colombia está totalmente abierta, pues no existe obstáculo físico, jurídico ni político para la relación tanto humana como comercial entre ambos países, nosotros queremos optimizarla, y eso significa tanto el libre paso humano; tan solo ayer, un total de 23.270 personas atravesaron los puentes de un lado a otro sin necesidad de tener que lidiar con los pasos irregulares, como el intercambio de mercancías y productos. Lamentablemente, el Gobierno colombiano no ha querido sentarse a hablar con las autoridades de Venezuela. La reactivación del comercio favorece más a Colombia que ha Venezuela porque la relación de ganancias es “70 -30” pero que aún así ese porcentaje es necesario para el estado y poner en marcha la economía del sector”, acotó.

