Actividades que puedes realizar para evitar la depresión

Hay actividades agradables que contribuyen a superar la ansiedad y la depresión. Haz un balance de como estás llevando tu vida. Toma las riendas de tu vida y cambia lo que no te gusta. Si te sientes triste puedes estar deprimida o estresada. Pero puedes cambiarlo con hábitos diferentes.

Actividades positivas

Estar saludable y mantener una mente en positivo es una cuestión de actitud ante las circunstancias y es un propósito.

– Momentos. Reserva tiempo para ti en el día. Toma las dedica tiempo a cuidar tu cuerpo, meditar o hacerte una mascarilla.

– Ayuda. Un secreto para ser feliz, es dar, sin esperar nada a cambio. Si das odio, recibirás odio, pero si das cosas buenas, recibirás amor y amistad. Además, te proporciona bienestar emocional.

– Vive. Disfruta todo aquello que te rodea y está ahí para que lo sientas y los disfrutes.

– Poder. No pongas obstáculos en tu camino, si tienes una meta lucha por ella, recuera todos los momentos que has avanzado un peldaño más en tu vida. Una vez más lo conseguirás.

– Ríe. La sonrisa es tan contagiosa, sé feliz, disfruta de cada pequeño detalle que se te presenta en el camino. Ve la magia de tener a tu hijo, disfruta a tu mamá o papá. juega con tu perro, cueéntale un chiste a tu pareja a un amigo, la sensación de felicidad le envía una señal al cerebro que todo marcha bien.

– Ejercicios. Caminar le hace bien a tu organismo, a tu mente y te ayuda a dormir mejor, entonces si aún no lo haces, es un buen momento para salir y dar una vuelta, estarás más saludable.

– El pasado ya pasó. Avanza no te quedes allí, si fue feliz: recuérdalo, si te hizo infeliz: tienes la experiencia de lo que no debes hacer. No guardes rencor es un peso que no debes cargar, haz evolucionado y es debes salir adelante.

– Saludable. Consume alimentos sanos (frutas y vegetales) toma agua y evita comida chatarra agrega grasa innecesarias a tu organismo.

– Responsable. Asume cada reto, cada situación que tengas a tu cargo, eres responsable de cada acción que hagas tanto buena como mala. Las consecuencias en oportunidades no serán malas y tendrás toda la experiencia de la situación.

