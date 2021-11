Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Experiencias.

Número de suerte: 893

Debes estar pendiente de lo que te ofrecen. Buscaras un concejo en lo profesional. Mudanzas y cambios. Recibes una llamada de una persona especial. Ayudas a una persona por una crisis. Algo personal que se soluciona. Debe empezar a comprender a los demás. Paseos nocturnos.

Trabajo: Se altera la rutina hay cambios en lo que haces. Debe llegar más tempano a tu sitio de trabajo.

Salud: Consigues los medicamentos que buscas.

Amor: Alegrías en una casa toda blanca, donde te dan mucho cariño. Viaje por placer con tu pareja.

Parejas: Alegrías en hotel. Se acelera una repartición de bienes. Inicias un nuevo proyecto. Dinero que llega.

Solteros: Viajes de ida y vuelta donde conoces a alguien que te hace pensar mucho. Niño a tu lado con alegrías.

Mujer: Cambios de tu rutina. Inicias rutina de ejercicios. Progreso rápido. Hablas con compañero que ocasiona problemas.

Hombre: Algo con una rifa para recaudar fondos. Ascensos con alegrías. Compras que te pone en apuros.

Consejo: Se bueno (a) aunque creas que nadie se lo merece.

Tauro

Palabra clave: Relación.

Número de suerte: 662

No crea que tú solo tienes problemas los demás también los tienen. Alguien te mueve la vida. Inicias nuevos negocios positivos. Cuidado con aceptar cosas que no son. Viaje de ida y vuelta. Celebraciones o compas navideños. No hieras los sentimientos de personas cercanas. Busca equilibrio.

Trabajo: Firma de nuevos contrato. Hablaras claro sobre un proyecto. Un nuevo empleo.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Seguirá el noviazgo. Se afianzan los lazos del amor. Nuevos amigos. Invitación a viajar.

Parejas: Cambios positivos que tendrás con tu pareja que cambia la situación que están viviendo. Preocupaciones que se disipan.

Solteros: Triunfos. No escuches los chismes. Claridad. Romance en puerta. Propuesta de boda se acaba la soltería.

Mujer: Hombre joven que llega a tu vida. Cambios. Alegrías. Tienes en tus manos el poder de hacer lo que quieres.

Hombre: Claridad. Muchas personas jóvenes a tu lado. Harás un trabajo que tardan pagártelo.

Consejo: Agiliza tus pensamientos.

Géminis

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 892

Ve hacia adelante y concreta lo que tienes en mente. Trata de entender a tu familia en especial a los adolescentes y personas adultas. No es el momento de hacer cambios bruscos. Harás una carta a oficina de gobierno pidiendo un material o solución a un problema.

Trabajo: Evita ambiciones absurdas. No creas en personas que dicen muchos cuentos.

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: Pasaras una temporada en altibajos amorosos. Se concreta una fecha con alguien querido. Tristeza por alguien que no está.

Parejas: Sales de compra con la familia por compras navideñas. Dinero que llega por trabajo echo. Algo que funciona para ti se aclara.

Solteros: Estarás en un ambiente muy claro y personas que no ocasionan problemas y esto hará que logres lo que quieres.

Mujer: Salidas con la familia en sitio de mucho frio. Debes dar eso que no usas sin pensar y con cariño.

Hombre: Cuidado con comprometer tus bienes por un dinero. Una nueva ley de vivienda que te favorece.

Consejo: No olvides quien te quiere sin interés.

Cancer

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 755

Debes controlar los gastos para que el dinero que llegue o puedas invertir. Cambios en tu vida por posiciones políticas. Te encuentras con amores del pasado que a ti te trae recuerdo pero a esa persona no. No tendrás tiempo libre. Los problemas no paran, pero sales adelante. Cuídate de chismes.

Trabajo: Compartes momentos sociales con compañeros. Asistes a una reunión laboral. Logros. Triunfos.

Salud: Dolencias estomacales.

Amor: Nacen nuevas ilusiones. Cuidado con lo que dices en un grupo de amigos ya que maltratas.

Parejas: Paz y tranquilidad que es lo que quieres lo logras pero hay situaciones que debes cambiar. Bendiciones espirituales.

Solteros: T e aprueban un crédito y compras algo que quieres. No manejes situaciones con discusiones se inteligente.

Mujer: Deseos de autorrealización y crecimientos personales que logras. Te pedirán ayuda por niños. Nuevas relaciones inesperadas.

Hombre: Celebraciones. Planificas un viaje con seres queridos. Malestar en un brazo. Amiga que te ayuda.

Consejo: Atiendes más tu vida profesional que la familiar.

Leo

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 906

Estos días será para invertir un dinero. Si no expresas lo que sientes esa persona nunca sabrás cuanto le quieres. Embarazo en puerta no te sorprendas. Soluciones a problemas de tu entorno familiar. Comentarios de manera destructiva que no debes repetir. Solución de problema familiar.

Trabajo: Ayudaras a una compañera en problema personal. Cambio de oficina. Nuevas ideas en lo laboral.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Te alejas de una persona manipuladora y falsa. No permitas manipulaciones de la familia.

Parejas: Compra con la familia y veras el inicio de la navidad y lo que quieres. Dolencia pasajera de tu pareja cuídala.

Solteros: Vencerás oposición familiar. Nuevas experiencias laborales. Alguien del pasado amigo que llega a tu casa.

Mujer: Estarás en búsqueda de la perfección pero acuérdate que nadie es perfecto. Salidas nocturna con tu pareja

Hombre: Éxito y logros en algo que estás buscando. L a rueda la fortuna está contigo. Bendiciones el mundo en tus manos

Consejo: Ponte en actividad sal de la tranquilidad.

Virgo

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 581

Debes cumplir con las reglas impuesta. Debes proteger un poco más a tu familia. Controla tu impaciencia. Algo con la política por lo que te toca trabajar. Cambios positivos en todo lo que quieres hacer y lograr. Comadre o amiga que te invita de compra a centro comercial muy conocido.

Trabajo: Evaluación que te van hacer pendiente. Te ofrecen un nuevo cargo. Un nuevo sueldo.

Salud: cuidado con dolores en el pecho.

Amor: Te sientes maltratada (o) por tus seres querido. Es mejor estar solo (a) que mal acompañado.

Parejas: El poder de lo grande está en tus manos. Sentimientos que estarán muy movidos. Cierras ciclos en tu vida.

Solteros: Serás muy reservado con un problema personal para no despertar nostalgia. Alguien a tu lado que te apoya.

Mujer: Necesitas despejar tu mente. Hecho curioso con un insiencio. Solicitas un crédito que será aprobado.

Hombre: Oportunidad de conocer la persona esperada. Estarás observando bien la decisión que debes tomar.

Consejo: Controla tus críticas hacia los demás.

Libra

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 005

Momentos para olvidar lo sucedido. Un compañero que estará en primer plano por problemas personales que está viviendo. Cambios en la rutina que tienes. Luchas con grupo por algo en lo que crees. Hecho curioso con la letra de una canción. Solucionas un problema con vecinos. Competencias.

Trabajo: Jefa preocupada por tu salud. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Momento de tener cuidado con compañero.

Salud: Haces muchas cosas a la vez. Cansancio.

Amor: No culpes a otros de lo que te sucede. Quieres vivir más experiencias o nuevas ilusiones.

Parejas: Discusiones o enfrentamientos con adolecentes. Deja las críticas excesivas. Un nuevo entorno que cambia tu vida.

Solteros: Buscaras la armonía en un grupo donde el conflicto avanza. El dinero mejora. Crecimiento personal.

Mujer: Nuevos eventos. Debes respetar con quien vives o estas. Necesitas llegar al fondo de algo que te enteraste.

Hombre: Debes cuidar los detalles en lo que estás haciendo. Una pasión nueva que llega a tu vida. Di la verdad.

Consejo: El amor a tu lado y no o ves.

Escorpio

Palabra clave: Viajar.

Número de suerte: 603

Tu espíritu de lucha está en su mejor momento. Te abres a nuevos rumbos. Evolución personal gracias a la ayuda espiritual. Alguien en la familia que está claro en lo que quieren en tu casa. Este dia será de muchos cambios. Abrirás una cuenta en banco privado. Evita los enfrentamientos en casa.

Trabajo: Relación laboral con persona extranjera. Creatividad activada. Noticias de nueva tecnología que te involucras.

Salud: Esparcimiento. Descansar.

Amor: Vivirás momentos inolvidable con esa persona amada. Alguien conocido se involucra con la persona que te gusta.

Parejas: Tendrás más comunicación con personas cercanas a tu familia. Sorpresa con un dinero.

Solteros: Compromisos serios que te asustan debes cumplir con lo que dices. Mejora la salud. Y Controla las emociones.

Mujer: Aclara las dudas o confusiones no le des más larga. Alguien soltero que se acerca mucho a ti.

Hombre: Todo avanza en forma armónica. Te conectas con personas muy creativas. La salud mejora.

Consejo: Cuidado no confíes en todo el mundo.

Sagitario

Palabra clave: Fidelidad.

Número de suerte: 771

Ten cuidado con exagerar comentarios con amigos. Reclamos a adolecentes por conductas no correctas. Algo con cauchos. Evita tener contacto con personas violentas. Estarás pendiente de la hora que llega un familiar. Afrentaras a unos amigos para aclarar algo. Tomaras una decisión.

Trabajo: Continuas con proyecto donde no tienes seguridad. Te cancelan un pago que está pendiente.

Salud: Depresiones por inestabilidad emocional.

Amor: Olvida el pasado abre tu corazón y se feliz. Alguien cercano te desea. Amigo que te ve de otra manera.

Parejas: Problema que te lleva al límite y cometes errores, cuidado te lo estoy avisando respira y alimenta tus neuronas.

Solteros: No dejes que los malos momentos te dejen ser imprudente. Lejanías con tu familia. Se amigó (a) de verdad.

Mujer: Debes bajar los niveles de ansiedad. Sorpresas en el ámbito económico. Deja a un lado a las personas chismosas.

Hombre: Contradicciones en lo que se dice. La salud de un familiar mejora. Nuevas medidas en lo que haces.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Capricornio

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 558

Te sentirás perdido sin la persona que quieres. Hecho curioso con una música navideña. Cuídate de una mujer gorda que no te quiere. Gastos por vehículos. Llegas a un acuerdo con un grupo. Vencerás unan situación de un estacionamiento. Compra de muebles para una habitación.

Trabajo: Recibes noticias de un empleo, no esperado. Una persona te pide apoyo en un proyecto.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Lagrimas pasajeras. Te recuperas de una separación. Estarás abierto (a) a nuevas emociones.

Parejas: Reunión importante con personas que te agradan y sientes mucho cariño. Viajes con familia.

Solteros: Sacas a una persona de tu vida que te causa mala vibra. Alegría por dinero que llega donde solucionas deudas.

Mujer: Se resuelven conflictos en tu casa. Compra de vivienda o ropas. Superas una prueba.

Hombre: Una persona que le habías dado confianza te defrauda. Conversaciones con tu pareja por mudanza.

Consejo: Haz el bien y no mires a quien.

Acuario

Palabra clave: Niños.

Número de suerte: 903

Debes tener más cuidado con dolor de cabeza de un familiar. Reuniones sociales importantes. Te cancelan un dinero. Algo con un curso de técnico de reparación. Amigo que te busca para pedirte ayuda por un empleo. Discusión con un grupo de personas por hecho desagradable. Fiestas.

Trabajo: Recibes un reconocimiento por tu trabajo. Recibes apoyo familiar en decisión laboral.

Salud: Sin novedad.

Amor: Esa persona amada te hará muchos mimos y te consiente. Copas, celebraciones. Brindis.

Parejas: Se mas consecuente en lo que haces. Hecho curioso con una carpeta con muchos códigos.

Solteros: Algo con un video. Salidas nocturnas y conoces a una persona especial. Te sientes orgulloso (a) de familiar.

Mujer: Cambios inesperado en una mujer que te sorprende. Cuidado con lo que dices. Decisiones peligrosas.

Hombre: Cancelas un crédito y te ofrecen otro. Recibes un regalo en una caja de color rojo. Recibes un regalo.

Consejo: No permitas que esa persona te siga maltratando.

Piscis

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 733

Grandes éxito. Algo con la lotería o el azar. Cambios en tu estilo de vida. La rueda de la fortuna está contigo pero para positivo. Cambios bueno en lo económico. Te plantean proyectos interesantes y que te conviene. Debes hacer dieta o mejorar tu forma de comer. No estarás de acuerdo con padre.

Trabajo: Receso o vacaciones. Comunicaciones abiertas en tu entorno laboral. Manejas muy bien tu presupuesto.

Salud: Revisar la tos que tienes.

Amor: Picardías con una persona comprometida y mayor que tú. Iniciativas románticas. No te dejes llevar por intrigas.

Parejas: Ten paciencia ya que consiguen el dinero que necesitas, una persona que no esperas, te ayuda en el problema que estas.

Solteros: Afán por hacer realidad muchos de tus sueños. Envías mensaje de correo que recibes buenas repuestas.

Mujer: Compra de ropa. Decisiones que debes tomar por un viaje. Cambios en la familia radical. Cancelas deudas.

Hombre: Amigo que te demuestra su amistad. Tendrás una reunión donde serás alguien importante.

Consejo: Ve lo bueno de los cambios.

Noticias al Día y a al Hora

Por: Reporte Confidencial