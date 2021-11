Álvaro Uribe no se lanzará como candidato al Congreso colombiano

El expresidente Álvaro Uribe Vélez descartó nuevamente estar presente como candidato al Congreso en las elecciones de 2022. Lo hizo en una entrevista con Pilar Rodríguez y David Ghitis para el canal de YouTube La Bodeguita.

Allí se le preguntó sobre la petición que hacen muchos uribistas para que esté en la lista al Senado, nuevamente, del Centro Democrático, para las elecciones legislativas del próximo año. Sin embargo, allí aseguró que por una deuda familiar y por el proceso judicial que se adelanta en su contra, por la presunta manipulación de testigos, no pondrá su nombre a consideración de los votantes.

“Hace algunos años dije que llega un momento en la vida con unas deudas con la familia, con mi señora, y no es el momento indicado para llegar al Congreso. Me dio muy duro renunciar al Senado”, señaló Uribe.

Contó en ese espacio que en su última legislatura, antes de renunciar porque no sentía garantías procesales por parte de la Corte Suprema, preparó varios proyectos de ley y los dejó andando con los miembros del Centro Democrático en el Congreso.

«No es el momento, este proceso judicial me tiene muy afectado y es una razón que me dice que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso. Con mi señora se habló de eso (…) este proceso judicial me obliga a decir que no puedo poner mi nombre en consideración de los colombianos», recoge Infobae.



DEUDAS Y ERRORES DE URIBE

En la entrevista, Uribe habló de errores que para él ocurrieron durante su gobierno (2002-2010). El primero, que haya dejado avanzar el referendo reeleccionista que en 2010 la Corte Constitucional tumbó; con la que el político buscaba un tercer periodo presidencial.

Señaló que, si bien no le gustaba la idea de «perpetuar al presidente», tenía miedo de que su trabajo se fuera perdiendo. «Esas dudas no me permitieron ser suficientemente enfático para decirle a tantos colombianos amigos, no avancen en ese referendo», aclaró.

Uribe igualmente habló de los «falsos positivos» que se registraron durante su gobierno. «No hay noche que yo no hable de los falsos positivos, un dolor del gobierno. Para mí fue muy difícil tomar la decisión de desvincular a 27 altos mandos militares. ¿Por qué muy difícil?, porque yo quiero a la Fuerzas Armadas. Esa desvinculación la estaba decidiendo un presidente que no era indiferente”, agregó.

