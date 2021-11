Amal Nemer, la DJ venezolana que dirá ''presente''

Venezuela se hace sentir en el mundo, no solo por sus mujeres bellas, sino también por su innegable talento. Y este es el caso de Amal Nemer, una fabulosa artista que cuenta con ambas características.

Quien se inició en el mundo del espectáculo como modelo, hoy se posiciona como unas de la DJ’s más importantes del momento.

Desde pequeña ha tenido mucha conexión con la música, algo que describe como su lugar de paz y unión, desde mucho antes de comenzar su carrera.

Amal considera que «la música es el mayor tesoro al que tiene acceso la humanidad. Además es la herramienta más poderosa y universal para conectar mentes, cuerpos y almas».

AMAL NEMER: UNA VENEZOLANA CONQUISTANDO AL MUNDO

Actualmente reside en Miami y se destaca como DJ y productora musical. Ha participado en distintos festivales, entre ellos: Sorta Secret, Out of Nowhere, Rythms, EDC, Loud, Unmute o Electric Zoo.

Y por si fuera poco también ha colaborado con reconocidos artistas como Jean Pierre, David Tort, Markem, Rori, Joshua Puerta, Guti Legatto, Steve Aguirre y Band&dos.

Ha sumado a su curriculum decenas de tracks disponibles en plataformas como Spotify, Apple Music, Traxsource y SoundCloud.

Del mismo modo, colaboró con disqueras como Nervous Records, Habitat Label, Happy Techno Music, Pulse Wave, After Room Records, Olec Rec y Ride Music.

Nemel se especializa en géneros como tech house y melodic house, mismos que combina con su carismática personalidad, su manera enérgica y espontánea de conectar con el público y así generar explosión capaz de hacer bailar a cualquiera.

Con su talento ha tenido oportunidad de visitar diversos países del mundo como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Bolivia.

Espera llegar a posicionar sus canciones en el Top 1 de Beatport y tocar con los más grandes festivales de música electrónica, siendo uno de ellos el Circoloco Ultra Music Festival.