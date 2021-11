Chile | Antofagasta: Candidata cuestiona apariencia física y profiere insultos a oponente

Una polémica situación se vivió por parte de las candidatas a CORE por el distrito 3, Romina Ávalos (RD) y la autoridad en ejercicio que va a la reelección, Katherine San Martin (RN), quien emitió fuertes descalificaciones contra su adversaria y cuestionó su apariencia física.

Los anterior, luego que Ávalos se refiriera en una publicación de su cuenta de Instagram a la situación del funcionario de Gobierno y operador del partido político de Katherine San Martín que formaba parte de una banda de narcotraficantes, por lo cual llamó a no votar por las candidatas de RN.

Una situación que gatilló la furia de la oficialista, quien realizó diferentes comentarios en dicha publicación, expresando “Te equivocaste al mencionarme“, “Anda a lavarte la cabeza y tu aspecto“, “pero anda a bañarte“, para luego subir un vídeo a sus redes aclarando que ella no estaría involucrada con el narcotráfico, además de insultar a su adversaria.

“No voy a permitir jamás que una rata inmunda cómo tu me venga relacionar con cosas que yo jamás he tenido“, “me pueden tratar de p…, de pinochetista, pero nunca de narcotraficante” y “me respetan y no solo eso, ojalá no ganes y métete tu candidatura por donde más te quepa“, fueron algunas de los dichos de la actual CORE de Renovación Nacional.

CORE SERÁ DENUNCIADA A CONTRALORÍA

Frente a estas descalificaciones, la candidata Romina Ávalos anunció que “Ante las vergonzosas descalificaciones emitidas públicamente por la consejera Regional Katherine San Martín, a propósito del involucramiento de un miembro de Renovación Nacional en redes de narcotráfico, desde Revolución Democrática hemos decidido solicitar el pronunciamiento de Contraloría.“

Asimismo, añadió que “Todos quienes ocupan un cargo deben adoptar una conducta acorde a su investidura. Este trato denigrante, grosero y beligerante no es una conducta propia de un o una representante electa. No podemos permitir que se normalice la violencia política en el Gobierno Regional ni en ningún otro espacio“, además agregó, “Lo mínimo que se podría esperar de los y las representantes es que condenen el narcotráfico de RN, en vez de escudarlo con insultos. Me parece denigrante el trato de la actual funcionaria, no podemos seguir perpetuando la violencia política de ninguna forma. Es urgente contar con políticas públicas que resguarden a los ciudadanos que hacemos denuncias a nuestras autoridades frente a todo tipo de violencia que ellas pueden ejercer sobre nosotros.”

Por otro lado, la Consejera Katherine San Martín afirmó que “Hoy día no podemos tener la liviandad de acusar a otro con injurias y calumnias graves, solamente por el hecho de estar uno en la palestra pública, porque el día de mañana yo puedo acusar a otro de ser pedófilo”. Asimismo, amenazó con presentar una querella contra Ávalos, “porque eso tiene una pena y se tiene que pagar”.

Además, justificó sus dichos e insistió en que “Hoy no es el todo vale, yo podría haber respondido con una ofensa pero a mi se me injurió un delito y yo conteste como una persona normal mas allá de la autoridad de un cargo respondería.”

