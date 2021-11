A veces es buena idea seguir a tu instinto; otras, lo mejor es tener una estrategia. ¿Buscas la prominencia en Instagram? Entonces debes cuidarlo todo. Desde la imagen y el texto que eliges, hasta el momento en que publicas deben tener una razón. Conocer cuál es la mejor hora para publicar en Instagram dará ventaja que se traducirá en más audiencia.

¿No lo sabías? Cada cuenta de Instagram (y el contenido publicado en ella) es diferente, y eso dificulta la recopilación de información precisa y confiable sobre la plataforma. Later, una aplicación de programación para Instagram, analizó más de 12 millones de publicaciones de 2019 de cuentas que tienen entre 100 a 1 millón de seguidores, lo que le permitió a la compañía sacar algunas conclusiones básicas. De ninguna manera estas estadísticas tienen la última palabra, pero te darán una idea general sobre el mejor momento para publicar tus fotos y videos.

Con el análisis de los posteos de 2019, en promedio, estos son los mejores horarios para publicar en Instagram:

Lunes: 6 a.m., 10 a.m. y 10 p.m.

6 a.m., 10 a.m. y 10 p.m. Martes: 2 a.m., 4 a.m. y 9 a.m.

2 a.m., 4 a.m. y 9 a.m. Miércoles: 7 a.m., 8 a.m. y 11 p.m.

7 a.m., 8 a.m. y 11 p.m. Jueves: 9 a.m., 12 p.m. y 7 p.m.

9 a.m., 12 p.m. y 7 p.m. Viernes: 5 a.m., 1 p.m. y 3 p.m.

5 a.m., 1 p.m. y 3 p.m. Sábado: 11 a.m., 7 p.m. y 8 p.m.

11 a.m., 7 p.m. y 8 p.m. Domingo: 7 a.m., 8 a.m. y 4 p.m.

Elige la hora

En un estudio anterior, Later consultó a un buen número de managers de redes sociales sobre cuándo era el mejor momento para publicar, y la mayoría no tuvo muchas dudas: durante la hora del almuerzo (de 11 a.m. a 1 p.m.) y por la tarde-noche (de 7 p.m. a 9 p.m.). Al hacerlo, también deberás tener en cuenta tu zona horaria más activa.

Los fines de semana tienden a fallar, dependiendo del tipo de cuenta de Instagram que estés ejecutando, así como del tipo de seguidores que tengas. Si tu cuenta de Instagram va dirigida a tus amigos y familiares, por ejemplo, es posible que tengas una mejor interacción los fines de semana. Pero si buscas captar la atención de empresas y negocios, tienes que tener en cuenta que muchos de estos están cerrados los fines de semana.

En general, parece ser que las publicaciones hechas los fines de semana reciben menos tráfico que las hechas en días laborables. Sin embargo, si vas a publicar durante fin de semana “sí o sí”, será mejor que evites el domingo, ya que todo indica que es el día con el tráfico más bajo.

