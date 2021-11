Inteligencia para el Éxito (Palabras prohibidas + primera lección de vida)

Extracto de notas tomadas por Ángela Salazar el día martes 26 de Octubre de 2021.

El profesor Braulio Jatar realizó la primera clase de la cátedra de “inteligencias para el éxito” a los estudiantes de 4to y 5to año del colegio Pablo Romero Millán.

Comenzó preguntándole a uno de los estudiantes ¿Qué es el éxito? El alumno dio su respuesta y en ella utilizó la palabra “supongo”, el educador le recomendó no usar esa palabra, dijo que él estaba ahí para “convertirlos en triunfadores- les advirtió- “en la calle serán sometidos a entrevistas y una sola palabra puede descalificarlos”.

Seguidamente realizo otra pregunta ¿Cómo se realiza una hamburguesa china? Uno de los alumnos respondió “no sé” respuesta que calificó como inadecuada, luego de otro par de preguntas explicó que esa dos palabras los coloca en una posición de debilidad ante quien los está interrogando, por el contario si en su lugar dan cualquier respuesta con seguridad, obligan a la otra persona a repensar. La contestación adecuada es “cualquiera que deje al interrogador en la mayor posible debilidad para contrarrestarlo”.

Hay que olvidarse del “no se” y el “podría ser”, aseguró que en la próxima clase muchos las dirán, pero en la última ninguno lo hará.

Luego habló con otro alumno y después de unos minutos le preguntó a todos en el salón de clases: “¿Quién lo conocía?, la mitad de los alumnos levantaron la mano y volvió con otra interrogación: “¿Quién le ha preguntado de su país y cultura?” Al ver que solo dos dejaron las manos al aire, continuó con otra lección vida: “Todos aprendemos de lo que es diferente”. ¡Cada uno de nosotros somos un libro!, Posteriormente pregunto quién conocía a los padres del alumno y si alguno sabia a que se dedicaban. El par de alumnos volvieron a levantar la mano. “Un verdadero amigo es aquel que se interesa por ti, tu familia, lo que eres y está en tu entorno”, insistió a los alumnos.

“Hay dos tipos de personas, las que qué empujan junto con los demás para subir y las que suben empujando hacia abajo al resto. “Las personas que bajan a otros para subir no son amigos de nadie, hay que excluirlos de sus vidas, las que suben junto a los demás son pocas y hay que valorarlas”.

Luego se ejecutó una activad en la que cada estudiante tenía que escribir en un trozo de papel, el nombre de quien ellos pensaban debía ser el presidente del comité organizador de la graduación del año en el que se gradúan. Una vez terminado el experimento, se contaron los nombres. Cuando concluyó el conteo y se contabilizaron los votos el orientador develó cómo funciona el subconsciente: “Ante una pregunta que ustedes nunca se habían hecho de forma consciente , el resultado es el producto de un trabajo permanente del pensamiento involuntario en el cual: “Todos están juzgando a todos todo el día”.

Más adelante se leyó parte del primer capítulo del séptimo libro del Dr Jatar que se denomina “El secreto de los Dioses del Cielo”, esa primera parte trata de un accidente aéreo ocurrido el 24 de Junio de 1982 en un Boeing 747 en donde iban 248 pasajeros rumbo a Nueva Zelanda. Cruzando el infinito cielo, chispas golpearon el parabrisas del avión seguidamente un olor a humo comenzó a penetrar el ambiente, la azafata corrió a la cabina para informar, la tripulación no entendía lo que ella les decía hasta que una serie de eventos ocurrieron, los motores uno por uno se quedaron sin fuerza, focalizados en las soluciones y enfrentando sus miedos los 3 tripulantes nunca dejaron de seguir los procedimientos de reencendido pero no funcionó, el comandante no podía ver el horizonte y tenía que preparase para amarizaje o aterrizaje de emergencia.

El pánico se apoderó de todos, el comandante tomo el micrófono y con total tranquilidad dijo “Damas y caballeros les habla el capitán tenemos un problema, los 4 motores se detuvieron estamos haciendo todo lo posible para arranquen de nuevo, espero esto no los inquiete demasiado”. Luego de una serie de eventos atendidos con calma, sus intentos finalmente produjeron el resultado necesario y el motor 4 logro activarse; seguidamente el resto. El inmenso avión luego de atravesar una inmensa nube de cenizas ardientes logro aterrizar sin una sola pérdida humana.

Esa pequeña parte del primer capítulo nos da una de las lecciones más importantes: “Concéntrate en las soluciones y no en el problema”; con esa importante lección culminó la primera clase de inteligencia para el éxito.

