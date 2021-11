¿Qué tipo de ballena fue avistada en La Guaira?

1303440

Un ejemplar de ballena fue captado en cámara cuando merodeaba las cercanías de Chichiriviche de la Costa en La Guaira, estado Vargas.

El video fue grabado el martes 2 de noviembre por un hombre oriundo de la zona y aficionado a la pesca, llamado José Linares, que se identifica en la red social Instagram como @xfisherman79.

Consultado por El Pitazo, el oceanógrafo Juan José Cárdenas, profesor asociado del Instituto de Tecnología del Mar en la Universidad Simón Bolívar, señala que, con la larga distancia y la definición de la imagen, se trataría de una ballena que tiene barba, es decir, que no tiene dientes. «Este tipo de ballena comen peces pequeños, calamares, plancton, entre otros. Pareciera que se trata de una especie que se llama Balaenoptera borealis, que es común en estas aguas del caribe venezolano, aunque no forman grandes concentraciones como en los mares del norte o mares del sur».

Atracción por las costas venezolanas

El especialista explica que ese tipo de ballenas vienen hacia nuestras costas por hábitos migratorios que corresponden a la alimentación.

«En Venezuela, hay una alta productividad de alimentos, generada por un fenómeno natural que se llama surgencia. Este efecto ocurre por el viento, la rotación de la tierra, la disposición de las líneas de costa, la topografía del fondo, y otros factores que hacen que las aguas venezolanas sean fértiles en algas planctónicas y en fitoplancton, lo que hace a su vez que haya alta productividad en plancton animal de la que se alimentan otro peces, dando lugar a la cadena alimentaria».

Agrega que estas ballenas se aprovechan de la alta productividad de peces como la sardina y pasan por estas costas alimentándose por las «abundancias excepcionales» que hay en Venezuela con respecto al resto del Caribe.

¿En qué otros sitios se podrían observar?

Cárdenas indica que el fenómeno de surgencia se manifiesta en la costa venezolana, pero con mayor intensidad en el oriente del país por lo cual las ballenas pueden ser avistadas.

«Hay varios factores que hacen que el avistamiento de ballenas sea cada vez más raro: problemas climáticos; alto tráfico de embarcaciones como buques de carga, ferrys o barcos pesqueros; y además tengo una hipótesis, que no ha sido corroborada porque no existe investigación en el país, y es que existe sobrepesca de sardina, ya que si no hay alimento, tampoco hay predadores (ballenas)», explica.

Sin embargo, señala que pueden ser vistas en las costas venezolana desde el centro del país (La Guaira) hasta el Oriente.

Redacción El PitazoVista_4