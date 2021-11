El candidato de la MUD a la Gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, expresó que quedan 48 horas para definir la candidatura unitaria entre él y el militante de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui.

A través de un video difundido en Twitter, Ocariz se mostró con unas encuestas en mano y se preguntó que a quién beneficiaba esa división entre ambos. «No les gusta Datanálisis, no les gusta Delphos, no les gusta Seijas, no les gusta nada». «Sentémonos y no nos paremos hasta que haya un acuerdo», dijo.

Ocariz expresó que ha «aguantado meses en silencio por respeto a los mirandinos, pero quedan 48 horas. ¿Qué quiere Usted señor Uzcpategui? ¿Ser el jefe de campaña de Héctor Rodríguez? ¡Esa es una posibilidad!», espetó.

El aspirante a la Gobernación de Miranda invitó a Uzcátegui a decidir el lugar y hora para definir el candidato unitario. «Dime dónde nos vamos a reunir porque para mí, Miranda está por encima de todo y haré el máximo esfuerzo para que tengamos unidad como corresponde», finalizó.