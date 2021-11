Steve Kerr reacciona al regreso de Klay Thompson a Warriors

El regreso de los Golden State Warriors de Klay Thompson obtiene la reacción perfecta de Steve Kerr entrenador en la NBA.

San Francisco, CA – Los candentes Golden State Warriors lo tienen todo en marcha. Defensiva y ofensivamente, es posiblemente el mejor equipo de la NBA esta temporada. Un comienzo de 6-1 tiene a la gente pensando en un campeonato de la NBA, y Steve Kerr conoce el secreto de su ascenso temprano.

“Creo que una de las razones por las que hemos tenido un buen comienzo, y hay una muy buena energía en el equipo, es que todos sabemos que Klay (Thompson) va a regresar y eso nos importa. Es emocionante pensar en ello ”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, a ClutchPoints.

Steve Kerr: “I think one of the reasons we’ve gotten off to a good start, and there’s a really good energy about the team, is that we all know Klay is going to be back and that matters to us. It’s exciting to think about.”

