“Tiene muerte cerebral, todavía está conectado y todavía su corazón late”

El pasado 03 de noviembre, Juan Sebastián esposo de Alexander Sánchez dio a conocer la lamentable noticia de que el decorador había muerto a causa de un derrame cerebral.

Sin embargo, este jueves 04 su hermana Érika Sánchez publicó un video horas antes del fallecimiento oficial del artista donde aclaró que el decorador todavía tenía signos vitales y que efectivamente había sufrido muerte cerebral.

«Queremos informar que Alexander innegablemente tiene muerte cerebral, pero todavía está conectado, todavía su corazón late y está respirando y está noticia es muy dura», confesó la joven.

Horas después de dar dicha información que brindaba un poco de esperanza a los fieles seguidores de Alexander, la familiar anunció que el decorador acababa de fallecer y que por tanto ya sus signos vitales no funcionaban.

«Hermano lamentablemente tu corazón está noche dejo de latir, HOY TU ALMA PARTIÓ. Me duele el corazón y se me cayó el mundo encima, mi hermanito solo le pido al universo volvernos a encontrar esto parece mentira, pero me aferro a Dios y a la justicia divina aun recuerdo tus palabras siempre me dijiste que me amarías hasta la eternidad», escribió la muchacha junto a una foto de su hermano.

«hoy tengo la certeza de que serás mi ángel guardian y que te reencontraste con nuestro abuelo, no tengo palabras para explicarte el vacío tan inmenso que has dejado en mi, lo único que le pido a la vida es mucha fortaleza y aceptación para poder salir adelante y que te sientas siempre orgulloso de mi, eres mi luz siempre serás mi ejemplo a seguir tan alegra tan feliz con esa esencia inigualable y esa bondad en tu corazón. Yo también te amaré hasta la eternidad luz de mi vida. SIEMPRE SERÁS LUZ. HASTA VOLVERNOS A VER«, agregó.

El esposo de Alexander Sánchez aclaró los detalles acerca del fallecimiento del artista.

Juan Sebastián, la pareja del decorador venezolano Alexander Sánchez fue quien se encargó de informar la muerte del famoso el pasado 03 de noviembre. Sin embargo, la hermana de Sánchez, aclaró que el joven había sufrido muerte cerebral, pero que aun seguía con vida.

Por lo que, la situación generó dudas y controversia entre los seguidores quienes no entendían porqué Juan Sebastián había confirmado el fallecimiento de Alexander cuando este todavía tenia signos vitales y estaba conectado a una maquina.

En este sentido, el hombre aclaró la polémica y mencionó que el cerebro de Sánchez había dejado de funcionar y que su corazón se mantenía vivo gracias a un respirador, por lo que el cuadro de salud del famoso era tan delicado y desfavorable que prefirió entender que ya estaba muerto «Hoy es un día de esos que saben a vacío, a miedo, a lágrimas sin parar. Ayer los doctores nos confirmaron que tu cerebro había dejado de funcionar por completo y que tu corazón solo latía por ayuda de un respirador. Ahí comprendimos que tú ya no estabas entre nosotros», dijo.

Detalló que el corazón de Alexander dejó de latir «Cumpliendo el deseo de tu familia, que viene de lejos para estar contigo en tus últimos momentos, decidimos mantenerte conectado hasta donde tú cuerpo resistiera. Hoy, saliendo del hospital para acompañar a tus magos, justo antes de llegar al salón, a las 9:35 pm recibimos una llamada de tu médico -tu corazón dejó de latir- tu cuerpo se entregó».

«Con lágrimas en los ojos y nuestra alma hecha pedazos decidimos improvisar este corazón de rosas rojas (tu color favorito) en honor a ti y a tu MAGIA que queda impregnada en nuestra piel. Haremos que tu corazón siga latiendo por toda la eternidad y que tú arte siga llevando AMOR por el mundo» , añadió.

«Nos pusiste es un gran reto a Alex, continuar y entregar tus grandes sueños, pero con el corazón roto. En honor a tu excelencia, a tu gran arte y a tu amor infinito por tus flores y por tus Arboles de navidad. En HONOR a ti Alex», finalizó.



Cabe destacar que, Alexander murió de manera oficial este 5 de noviembre, día en que el resto de su cuerpo dejo de funcionar por completo.

