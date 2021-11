«Tu mensaje es provocación y una falta de respeto en la que no caeré»

El candidato de Fuerza Vecinal a la gobernación de Miranda, David Uzcátegui, respondió este jueves 4 de noviembre a las declaraciones hechas por el también aspirante al mismo cargo, Carlos Ocariz, quienes a 17 días de las elecciones regionales aún no definen quién será el candidato unitario por esta región.

«Estimado Carlos Ocariz, tu mensaje es una provocación y una falta de respeto en la que no voy a caer. Mi adversario no eres tú y no caeré en descalificaciones como lo has hecho conmigo», expresó Uzcátegui a través de un video difundido en sus redes sociales.

«Tu mensaje es que no quieres unificar la candidatura, no quieres soluciones y haces un video en términos descontrolados lleno de intrigas y mintiendo», agregó el militante de Fuerza Vecinal.

Uzcátegui señaló que durante cuatro meses ha pedido realización de unas elecciones primarias y que ante esto no tuvo respuesta por parte de Ocariz. «Me pediste que fuese a unas encuestas, las gané y no tuviste la gallardía de aceptarlas. Pusiste excusas baratas», dijo.

El político también indicó que durante los últimos cuatro años se han dedicado a «salvar cuatro municipios de las garras del oficialismo: Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias. Hemos sembrado la esperanza en las circunstancias más adversas del país», espetó.

Este mensaje ocurre luego de que más temprano Carlos Ocariz citó a David Uzcátegui a reunirse en Santa Rosa de Lima para lograr un acuerdo público y unificar ambas candidaturas.

«A ustedes, mirandinos, esperamos que en las próximas horas logremos la unificación de la candidatura», finalizó Uzcátegui a la vez que le pidió a Ocariz a ponerse la mano en el corazón porque el estado Miranda «requiere líderes, proyectos, ideas y oportunidades para todos».