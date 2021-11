Uno de los femicidas de las jovenes en Tachira habría sido secuestrado por grupo irregular

Específicamente, es el caso de Andry Lorena Contreras Cordovez, la jovencita que, desde hace aproximadamente año y medio, convivía con su pareja, Yecsair A., de 19 años, en casa de su suegra, donde el viernes 29 de octubre, en la noche, este la asesinó de un balazo en la frente

Por Miriam Bustos/La Nación

La información que se maneja en torno al reciente femicidio de una joven en Orope, municipio García de Hevia, quien este lunes, 1° de noviembre, habría cumplido 20 años de edad, indica que el responsable del hecho fue sacado de la escena del crimen por un grupo de irregulares -al cual este presuntamente pertenecería- y que, atado de manos, se lo llevó con rumbo desconocido, para supuestamente aplicar justicia por mano propia.

Específicamente, es el caso de Andry Lorena Contreras Cordovez, la jovencita que, desde hace aproximadamente año y medio, convivía con su pareja, Yecsair A., de 19 años, en casa de su suegra, donde el viernes 29 de octubre, en la noche, este la asesinó de un balazo en la frente.

El femicidio ocurrió en el siguiente contexto. Andry y Yecsair habían retomado recientemente su relación amorosa, luego de separarse por un tiempo. Y la chica, cuya familia reside en Las Mesas, regresó a vivir a la casa de su suegra, con la cual se llevaba muy bien.

El jueves, la pareja y la suegra de Andry estuvieron de visita en casa de los padres de ella y no se percibió que existiera algún problema entre los jóvenes novios.

El viernes, aproximadamente a las 11 de la noche, la muchacha se encontraba reunida con unos amigos en la casa de la madre de Yecsair, en Orope, vía a Castellón, municipio García de Hevia.

La reunión transcurrió sin ningún problema, hasta que el muchacho llegó a la casa y afanosamente buscó a la novia, hasta hallarla en la cocina, donde conversaba con uno de los amigos, mientras lavaba platos.

Dijeron que Yecsair no le increpó nada a Andry, sencillamente la llamó por su nombre. pero cuando ella volteó, le disparó en la frente. El proyectil salió por la parte posterior de la cabeza y se incrustó en la pared.

Intentó quitarse la vida

En medio de la consternación y el shock que hicieron presa de los presentes, Yecsair intentó quitarse la vida con la misma arma de fuego, pero los amigos lo evitaron, logrando desarmarlo.

Transcurridos solo unos minutos del crimen –se asegura-, un grupo de hombres armados y uniformados, que algunos identificaron como presuntos guerrilleros del ELN, les pidió a los presentes que salieran de la casa.

Luego sometieron al muchacho, lo ataron de manos y se lo llevaron con rumbo desconocido.

A él también lo identificaron como parte del mismo grupo subversivo, y se especuló que lo secuestraron para aplicar la justicia que, internamente, emplean los irregulares. Lo cierto es que, pasadas las horas, el paradero de Yecsair era desconocido.

El móvil del crimen de Andry aún no se ha determinado, pero no se descarta que tuviera que ver con la intención que ella tenía de migrar del país, pero sola. Aunque supuestamente no se lo había dicho al novio, no desestiman que él se hubiera enterado y que esta haya sido la razón por la cual reaccionó de esa manera.

Los padres de la víctima solo se enteraron de lo ocurrido hasta el sábado en la mañana, cuando un amigo se movilizó hasta Las Mesas y les contó.

Investigan el asesinato de la cambista

El homicidio de la joven cambista informal también se registró la noche del mismo viernes, 29 de octubre, y está siendo investigado.

Ella fue asesinada en medio de lo que se presume inicialmente fue un robo. Su acompañante resultó herida. Sin embargo, algunos otros elementos asomarían la probabilidad de que se haya tratado de una venganza.

A las 7 de la noche de ese viernes, Wendy Mayerlin Benítez Sanguino, de 25 años, y su pareja, Anyely Herrera, de 23 años, que se movilizaban en una moto, pararon frente a una bodega de la llamada “Invasión” de Sabaneta, en La Concordia.

Detrás de ellas, llegaron dos hombres en moto. La chica que conducía la moto, al percatarse de la actitud sospechosa de los sujetos, lanzó las llaves de la moto hacia el interior de la bodega, pues creyó que iban a despojarlas de la misma.

Inmediatamente, uno de los desconocidos les apuntó y les exigió que entregaran sus pertenencias. Ellas obedecieron. Les dieron sus carteras y teléfonos celulares, pero, aun así, el pistolero les disparó.

Wendy recibió un balazo en el intercostal que le perforó el pulmón, muriendo pocos minutos después de que una comisión del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal la ingresara de emergencia al Hospital Central.

Mientras que a Anyely el tiro le ingresó por el abdomen y le salió por la espalda. Sobrevivió y se recupera, de manera lenta.

Segundo ataque

La sospecha de que pudo haberse tratado de algo más que un simple robo a las indefensas muchachas, estriba en el hecho de que ellas no se resistieron y que los hombres ya habían logrado su cometido de despojarlas de sus pertenencias, por lo que no había razón para que, además, les dispararan.

Adicionalmente se pudo conocer que al menos Wendy ya había sido atacada en días anteriores. Aunque no se precisaron las circunstancias de ese hecho, la golpearon en la cabeza con un arma de fuego, muy cerca de su casa.

Por otra parte, aunque de manera extraoficial, se dijo que había estado siendo víctima de extorsión, situación que está bajo investigación.

Tanto Wendy como Angely, domiciliadas en el mismo sector en el que fueron atacadas el viernes, trabajaban de manera informal como cambistas, es decir, compraban y vendían divisas nacionales y extranjeras, en la parte externa del terminal de pasajeros de San Cristóbal.

Familiares de Andry Lorena y Wendy Mayerlin exigieron justicia y todo el peso de la ley sobre los asesinos de las dos muchachas.

