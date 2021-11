¿El talismán que necesitan los Tiburones de La Guaira?

El infielder venezolano que pertenece a la Organizacion de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, Juan Yépez, tal vez sea la pieza necesaria para el equipo de los Tiburones de La Guaira para tener una buena temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), debido al gran año que ha tenido en los Estados Unidos.

El prospecto venezolano, Juan Yepez, pudiera ser el bate clave que necesita el conjunto de los Tiburones de La Guaira, el trascendente 2021 que ha tenido sin duda alguna lo cataloga como una pieza que encajaría a la perfección en el lineup del mánager Dennis Malavé.

Siguen rondando de manera muy fuerte los rumores de que Yepez vendría a debutar y de la mano ayudar a los Tiburones de La Guaira para trascender en la temporada 2021-2022 de la LVBP.

Cardinals No. 27 prospect Juan Yepez hits us with the home run combo:

El año 2021 del caraqueño ha sido increíble, tan bueno ha sido que estuvo en el roster de los Cardenales de San Luis en lo que fue el partido del comodín de la Liga Nacional, a pesar de no ver acción en MLB su desempeño en Ligas Menores ha sido preponderante.

Juan Yépez ha visto acción en Doble A y Triple A, donde ha batea para .286, en 367 turnos conectando 105 imparables, en Triple A conectó 22 jonrones y en doble A pegó 5 para llegar a 27 en su totalidad, también dejó 67 anotadas y 77 impulsadas.

He’s yet again one of the headliners in today’s prospect report. https://t.co/Zbn4ZcuaI4 pic.twitter.com/QkbVmW6tR5

Allí no termina su actuación en el 2021, actualmente se encuentra jugando la Arizona Fall League, donde ha tomado 61 turnos y ha pegado 17 imparables, ha conectado solo cinco cuadrangulares anotando 9 carreras y empujando 19 y con un promedio al bate de .279.

Yepez, expresó su deseo por debutar con el uniforme de los Tiburones de La Guaira y del mismo modo informó que ha tenido contacto con el Gerente Deportivo del conjunto escualo pero sin dar una esperanza debido a toda la actividad que ha tenido durante todo este año.

El joven de 23 años, seria el jugador que entraría perfecto con el equipo de los Tiburones, en primer lugar por su gran desempeño esta temporada, lo cual le daría la confianza necesaria para tener una buena actuación aquí en Venezuela y le serviría también como otra vitrina para exhibirse de cara a los entrenamientos primaverales y quien sabe si entre en roster de MLB con los Cardenales.

Juan Yepez is locked in for the Desert Dogs! The @Cardinals prospect is now tied for second in the league with five homers! 🚀🚀 @CardsPlayerDev pic.twitter.com/XD8j17iRCd

— MLB’s Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) November 4, 2021