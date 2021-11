“María”, la estafadora de WhatsApp, tiene un nuevo modus operandi

María, Ana, Petra,… Todas mienten pues son estafadores que utilizan sistema de mensajería WhatsApp para engañar y robar.

Los conocidos estafadores se dedicaban a “vender” dólares a los incautos pero el fraude a dado un giro, al parece “María” ahora se dedica a ofrecer combos de comidas para timar.

La farsa que siguen al acecho de quien no esté advertido, sobre todo en un país como Venezuela donde las condiciones son muy difíciles y la mayoría sale a la calle a buscar la comida para sobrevivir.

Una mujer compartió con Tane tanae su experiencia en lo que fue el intento de estafa:

– Hola como estas? Es Ana , este es mi número de WhatsApp nuevo para que lo guardes!!!

– Sabes te estoy escribiendo para saber si estas interesa en comprar bolsas de el clap que por aquí tengo unos cupos que me ofrecieron y me acorde de ti.

– Mira esto debe ser discreto tú sabes que a todo el mundo no le venden estás bolsas traen 4 harinas 4 pasta 4 arroz 2 azúcar una mayonesa una salsa 4sardinas un aceite y un pollo entero en 20 millones avísame cuántas bolsas vas a querer tengo 40 cupos la distribución es mañana temprano …antes del medio día!