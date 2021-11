Morel en Los Cocos :Con esta demostración de fuerza rescataremos Nueva Esparta el 21N

NOTA DE PRENSA La fuerza popular que quiere he impulsará el cambio en el estado Nueva Esparta, se hizo presente en el municipio Mariño en el marco de la actividad política que llevó por nombre «Gran Abrazo Adeco» de cara a las elecciones del 21 de noviembre donde el pueblo, ejercerá el derecho al voto con el propósito de escoger los nuevos líderes regionales y municipales comprometidos con el desarrollo, el progreso y el bienestar del pueblo.



El acto, desarrollado en el sector Los Cocos de Porlamar, contó con la importante participación de Morel Rodríguez Ávila candidato a la gobernación insular, José Antonio «El Chino» González candidato a la alcaldía de Mariño y Bernabé Gutiérrez, Secretario Nacional del partido Acción Democrática (AD). Los líderes políticos, que tuvieron la oportunidad de vivir la emoción de los porlamarenses, coincidieron en que el voto será determinante para recuperar espacios y lograr la transformación.



Cambios que hoy urgen y requieren las islas de Margarita y Coche, tras el paso de gestiones racionales y municipales que, lejos de garantizar el porvenir de los insulares, deterioraron la economía insular, el Puerto Libre y el turismo como fuente de sustento y desarrollo para muchos. Por eso, hoy más que nunca es vital la renovación de autoridades, afirmaron, por otras que realmente se comprometan con el futuro de los pescadores y agricultores, trabajadores, amas de casa, estudiantes y todo el que quiera trabajar en función de las grandes transformaciones que se necesitan.









Frente a estos escenarios, complejos incluso, se requieren gerentes dispuestos a trabajar en verdadera unidad popular por el reimpulso social y la economía en todos los rincones de la entidad insular, para revertir años de abandono, irresponsabilidades, improvisaciones y la falta de querencia que nunca garantizó la articulación entre factores del Estado a fin de solventar temas tan necesarios como lo son: infraestructura, salud, deporte, cultura, educación, seguridad, alimentación, servicios públicos y en si un horizonte promisorio para la juventud.



El cambio llegó a Mariño



«Quiero agradecer la presencia de los que vinieron hoy para ver este gran abrazo blanco. Saludo con mucho cariño a todos los partidos de la Alianza Democrática, al Secretario General de AD Bernabé Gutiérrez, el partido del pueblo, que está en el corazón de todas y todos los venezolanos y a nuestro futuro próximo Gobernador, Morel Rodríguez Ávila. Me siento muy contento y agradecido con todos ustedes, no tengo duda de que todos los que están aquí, que vienen de los diferentes sectores del municipio Mariño y en especial la gente de mi pueblo de Los Cocos nos darán la victoria contundente a mí y a Morel el próximo 21 de Noviembre», aseveró «El Chino» González.



Con miras a la recuperación del municipio Mariño, rechazó que han pasado 12 años de desidia, las escuelas están devastadas, el sistema de salud no funciona, las calles en el olvido y el sector económico, que era el principal generador de empleo de este municipio, está por el suelo. «A partir del próximo 21 volverá el progreso, el desarrollo y el empleo a este municipio y al estado Nueva Esparta de la mano del Chino y de Morel, porque vamos a ganar y vamos a triunfar y a obtener la victoria», agregó.



Adecos vota por adeco



¡Corre, camina y anda! Con esta frase dio inicio Bernabé Gutiérrez a su discurso ante la multitud al recordar que el próximo miércoles 27 de noviembre «el mejor presidente que ha tenido Venezuela, Carlos Andrés Pérez, estaría cumpliendo 99 años de edad, el presidente grande, el presidente del Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho que gobernó a Venezuela sin odios y sin rencores que más viviendas, universidades y escuelas construyó a lo largo y ancho del país, el presidente de la modernidad, que logró la libertad de Nelson Mandela, que logró que EEUU regresara a los panameños el canal de Panamá».



Indicó que esta campaña electoral que finalizará el 21 de noviembre lleva su nombre. «Le prometí que lo que se hizo en contra de él y el presidente Jaime Lusinchi, que fue una miserable decisión e intriga política y así como ellos pidieron que se les actualizara su militancia y el partido, juré que Acción Democrática regresará a hacer el partido sin odios y sin rencores, para la amplitud, para el corazón abierto con todas las organizaciones políticas, juré que lo que se hizo contra él en el golpe de estado que produjo sangre no volvería a Venezuela y que este partido no se apartaría más nunca de la ruta electoral»



Asimismo, dijo que el 21 de noviembre «pondremos a Maduro a comerse y tragarse el polvo de la derrota, porque será aplastado electoralmente por su mala gestión, que tiene a los venezolanos aguantando hambre, miseria, un salario mínimo que no alcanza para nada, sin agua ni luz eléctrica ni gas ni medicina. Acción Democrática te va a ganar las gobernaciones y alcaldías en toda Venezuela, y vamos a tener gobernadores y alcaldes de la alianza democrática».



De cara a las elecciones del 21N la tolda blanca votará por el Chino, votará por los candidatos a las diferentes alcaldías y por Morel Rodríguez a la gobernación del estado Nueva Esparta porque así como Carlos Andrés Pérez es recordado en la historia como el mejor presidente, él es considerado por los neoespartanos como el mejor gobernador que ha tenido la entidad insular.



La ocasión sirvió para que Gutiérrez, a sabiendas de las raíces políticas del líder de la mayoría popular neoespartana, en sus inicios, informara a los presentes «estoy aquí en nombre de la Dirección Nacional del partido Acción Democrática para actualizar la presencia, el registro de Morel Rodríguez Ávila que siempre fue adeco y seguirá siendo adeco»



El líder de Nueva Esparta



«Con la presencia del Secretario General Nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, y varios miembros de la Dirección Nacional del partido, dirigentes del Comité Ejecutivo Seccional en Nueva Esparta les digo que

en esta hora crucial para la Democracia en Venezuela necesitamos del aporte, del cariño y las voluntades de los hombres y mujeres de Venezuela que quieren un país distinto, participativo como la que realizó Acción Democrática con sus presidentes, que ha sido el gran redentor de la redención del pueblo de Venezuela», expresó Morel Rodríguez Ávila.



Reconoció como venezolano integral y demócrata que con la tarjeta blanca ha sido siempre concejal, Diputado, Senador, 4 veces electo por el pueblo y una vez fue escogido por el presidente Jaime Lusinchi y «ahora por quinta vez con la tarjeta blanca el pueblo le dará el voto para dirigir los destinos de Nueva Esparta», afirmó.



A la inmensa cantidad de jóvenes que acompañaron a los líderes, Morel les recordó que «mi gobierno fue de entendimiento nacional, de participación donde los jóvenes con 12 mil becas universitarias, con 98 escuelas primarias, liceos con la ayuda y protección a la Universidad de Oriente». Informó que volverá el HCM para obreros, empleados, policía, maestros, campesinos, pescadores, choferes y jóvenes. Además de las Cestas Alimentarias con 17 productos alimenticios y un gobierno de pueblo como le enseñaron los fundadores de AD.



«Ahora me corresponde como hombre de esta tierra tratar por todos los medios a mi disposición de levantar el ánimo a un pueblo que Carlos Andrés le dio el Puerto Libre de Margarita y hoy se lo quitaron para que la gente muera de hambre. Que Jaime Lusinchi trajo el agua desde Turimiquire y Rómulo Betancourt trajo agua desde Clavellinos y la electricidad con la Planta de JBA. Aquí seguimos luchando por ese cambio que necesita Venezuela, vamos para adelante porque este pueblo me va a seguir apoyando y respaldando. Con planes y proyectos, con el apoyo de los alcaldes, de la cámara de comerciantes, industriales del estado para conjugar esfuerzo en función del desarrollo del estado».



Aseguró que buscará los recursos para cumplirle al pueblo y si el Gobierno Nacional se los niega, marchará hacia la comunidad económica europea, hacia los países latinoamericanos, hacia los EEUU a fin de buscar los alimentos del pueblo. Siendo Nueva Esparta el único estado isla de Venezuela, trabajará para que tenga un presupuesto especial para 350.000 habitantes, que anualmente llegan a margarita más de 700.000 visitantes.



«Somos un estado que tenemos límites con Trinidad y Tobago y Curazao y necesitamos esa solidaridad y ese planteamiento que tenemos que hacer a nivel de la Asamblea Nacional porque Margarita aspira que sus Diputados ayuden a este gobierno que es un gobierno de progreso, de entendimiento, de participación y multicolor, donde todos los partidos políticos que me apoyan van a tener cabida», subrayó.