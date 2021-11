«Uzcátegui debe demostrar que no recibe órdenes para dividir»

El candidato de la Unidad a la Gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, cree que el abanderado de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, está llamado a dar un paso atrás, retirar su candidatura y dar muestras de que sus gestos divisionistas no responden a órdenes emanadas de sectores chavistas. Aseveró, en entrevista con TalCual, que cualquier voto que no sea para la Unidad es un voto para Maduro

Sofía Nederr

El candidato de la Unidad a la Gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, cree que el abanderado de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, está llamado a dar un paso atrás por el bienestar del estado, retirar su candidatura y dar muestras de que sus gestos divisionistas no responden a órdenes emanadas de sectores chavistas.

En entrevista con TalCual, Ocariz (Primero Justicia) insiste en que aglutina la primera opción de las preferencias opositoras en la entidad. Puntualiza que concurrir a las elecciones del 21 de noviembre con dos candidaturas adversas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dispersará el voto.

Carlos Ocariz defiende su trayectoria y trabajo político en Miranda, en contraste con Uzcátegui, quien ostenta una carrera política como concejal.

Enfatiza que, además de ser la apuesta del G4 en Miranda, la Gobernación de Miranda es un espacio político importante que requiere de un fogueo como el suyo: fue secretario general de PJ, diputado a la Asamblea Nacional (AN), alcalde de Sucre y candidato a la gobernación en 2017, en unas elecciones en las que asegura le fue arrebatada la victoria, tras la migración de votantes.

En esos comicios, Héctor Rodríguez, candidato oficialista que aspira a la reelección, obtuvo la gobernación con 52,78%, en tanto que Ocariz sacó 45, 67%. Para el candidato de la Unidad, «Rodríguez no ha hecho nada, ha sido el peor gobernador de Miranda».

«Cualquier aspiración es legítima, pero creo que David puede esperar y seguir construyendo su liderazgo, demostrar que está de este lado», acota Ocariz.

Aunque hasta ahora no se vislumbran acuerdos entre ambos candidatos, para Carlos Ocariz es positivo que continúe la búsqueda de consenso. Todo esto mientras corren los plazos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el retiro de candidaturas.

—¿Dónde está la traba? Uzcátegui dijo que los métodos que usted propone, como los garantes y las encuestas, fueron planteados por él

—La primera persona que habló de primarias fui yo, en mayo de este año. Lo propuse para juntas parroquiales, municipales y regionales. Ahora, la Unidad decidió no hacer primarias. Obviamente, mi partido forma parte de la Unidad y yo debía acatar la decisión. Con respecto a las encuestas, lo único que pedimos fue que se auditaran las encuestas, eso era lo mejor para todos. Eran dos días y ya, pero no fue posible. Estoy convencido de que el oficialismo en Miranda tiene la posibilidad de ganar si somos tres. Si somos dos, el ganador puedo ser yo. Pero también es posible que la gente vaya a votar.

—La existencia de dos candidatos de la oposición no solamente va a dispersar sino que también desestimularía el voto en Miranda

—Se divide la votación y se genera abstención. Por eso digo, en todas partes, que es urgente llegar a acuerdos. Mostré las encuestas de Datanálisis , de Seijas (Delphos), de esta semana y estamos, al menos, seis puntos más arriba. Esta es una votación por tarjetas. En ningún momento, en la máquina, los candidatos van a estar en la misma pantalla. Si vas a votar por la Unidad solo tendrás a esos candidatos. Creo que esto va a polarizar. En las encuetas estoy por encima de Uzcátegui, pero, más allá de eso, en las tarjetas, la Unidad está creciendo mucho. Más de 60% del voto mirandino se divide en muchos partidos. Nuestro reto es aglutinar todo eso en una sola tarjeta, todos los votos del cambio. Cualquier voto que no sea para la Unidad es un voto para Maduro.

—Usted dijo que David Uzcátegui esta aliado con los malos. ¿A qué se refiere?

—Yo creo que la campaña de David Uzcátegui es muy difícil de justificar. Es exageradamente costosa, es la campaña más cara del país, del gobierno y de la oposición, no había visto una campaña así desde la época de Chávez que usaba la plata del Estado. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De empresarios nuestros? No acuso nada, pero tengo mis dudas. ¿Quiénes tienen la plata? ¿A quién le conviene la división? Al chavismo. Entonces, dos más dos son cuatro. Le tocará a Uzcátegui demostrar que eso no es así y, aceptando que hay unidad y apoyando a la unidad, tiene una oportunidad de oro. Se lo he dicho tanto en público como en privado.

—La división también se irradia a los municipios de Miranda

—Ese es un tema importantísimo. De la noche a la mañana, Uzcátegui inventó 14 candidatos a alcaldes paralelos a la Unidad, pareciera que es una instrucción y eso beneficia al PSUV. Yo insisto en que David tiene la oportunidad de demostrar que no es así. Puede pasar como ocurrió cuando se perdió el Concejo Municipal de Baruta.

