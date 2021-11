¿En serio Magallanes y Tigres desean sanciones OFAC?

Vamos a analizar si los Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua quieren seguir sancionados por la OFAC en la presente campaña de la LVBP.

Por segunda temporada consecutiva bucaneros y bengalíes salen a jugar la temporada con el doble de importados de los demás equipos pero sin poder contar con los peloteros contratados con algún equipo del sistema de la MLB.

Quien les escribe, ha escuchado o leído que a los bucaneros y bengalíes les conviene seguir sancionados por la OFAC, ya que tienen sus importados completos y no tienen que preocuparse por los peloteros de la MLB y de las menores.

Me ponen el ejemplo de Magallanes con Cade Gotta, Leonardo Reginnato, Alejandro De Aza, Brandon Quintero (ya no está), había la posibilidad de firmar a Reynaldo Rodríguez, pero con esos bates me dijeron que la nave se vería robustecida por contar con más importados.

Ahora bien, con el respeto que le tengo a todas las opiniones, en esta oportunidad no puedo estar de acuerdo con esa posición, porque las matemáticas nunca fallan y el claro ejemplo de ello es lo sucedido con el jardinero de los bucaneros Moisés Gómez.

Hay que recordar que los bengalíes y turcos no recibieron la licencia de la OFAC que les permite contar con los peloteros del sistema de MLB, por tener participación gubernamental en sus estatutos.

Magallanes y Tigres tienen la ventaja de contratar a seis jugadores importados y los demás equipos tres, para compensar el no poder contar con sus figuras de la MLB.

Pero esa ventaja no es tal y quiero poner de ejemplo a Magallanes con Moisés Gómez, insisto en ello, que es un pelotero con todas las herramientas para brillas en las Grandes Ligas y que cómo estaba de agente libre pudo jugar unos pocos encuentros, hasta que los Cardenales de San Luis lo firmaron para un acuerdo de ligas menores.

Puede ocurrir perfectamente que esos jugadores consigan un contrato de ligas menores y allí se acaba la aventura con los turcos, entonces, estamos hablando más bien de una desventaja.

Autor: Carlos Quijada

Twitter e Instagram: @abogado_quijada