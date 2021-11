¿Es venezolana la nueva reina de Manta en Ecuador?

1303486

Caracas. Miriangelis Valeria Blanco Leonett es la nueva reina de Manta, una ciudad portuaria de la costa central de Ecuador. De una belleza indiscutible, su elección provocó comentarios en redes sociales la noche del lunes 1 de noviembre, luego de conocerse que tiene doble nacionalidad: es venezolana ecuatoriana.

Los comentarios llegaron a tal punto que la joven de 20 años debió aclarar que su padre es ecuatoriano y su madre, venezolana. “Yo no decidí dónde nacer, uno es de donde decide rehacer su vida. Nací en el estado Monagas, en Maturín, pero mi infancia y adolescencia las he vivido en Manta”, manifestó Blanco Leonett a El Diario de Ecuador el miércoles 3 de noviembre.

La nueva reina de belleza sostiene que, a pesar de haber nacido en Venezuela, se siente más mantense que nunca. Y en la entrevista al periódico ecuatoriano, salió al paso de los comentarios sobre sus orígenes y nacionalidad.

“Me he preparado para los malos comentarios; a veces una mala información puede jugar en contra pero los quiero mucho, porque yo soy mantense, me siento mantense, Manta es mi hogar y así lo voy a considerar siempre porque uno no decide dónde nace”, subrayó.

Los organizadores del certamen aclararon que Miriangelis Valeria no incurrió en nada que no estuviera establecido en las bases del concurso, por lo que su elección es legal. “Los requisitos principales son tener de 18 a 35 años, sin límite de estatura, nacida mujer, nacida en Manta o vivir mínimo cinco años en la ciudad, con o sin hijos, estado civil: indistinto y comprometida con el trabajo social”, apuntó Gissel Rosado, en representación de los organizadores, a El Diario.

La nueva reina de Manta contó que vive en Ecuador desde los ocho años. Ganó también el título de Reina del Carnaval de Manta 2020 y estudia la carrera de Comunicación en la Universidad Eloy Alfaro, pues sueña con ser periodista deportiva.

Luego de ser electa, la nueva soberana dijo sentirse halagada por la elección: «Se me cumplió un sueño. Mi proyecto social se va a basar en que las mujeres se sientan seguras y poderosas”, dijo la venezolana ecuatoriana a El Diario, al comentar los planes que tiene previsto cumplir a favor de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.

El certamen de belleza en el que fue elegida Miriangelis Valeria Blanco Leonett se enmarca en la celebración de los 99 años de cantonización de Manta este jueves 4 de noviembre. Ecuador es hoy, después de Colombia y Perú, el principal destino de los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país, con 482.897 personas en su territorio, según cifras de la Plataforma conjunta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

