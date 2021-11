Usuarios del Sistema Patria reportan falla en la plataforma este #6Nov

1304670

Caracas.- Usuarios de la Plataforma Patria reportaron, la mañana del 6 de noviembre, una falla que les impide ingresar. Aunque se informó que el problema no es general, los beneficiarios que usan este software se quejaron en redes sociales por la imposibilidad de cobrar los bonos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro los últimos días.

«Ya eliminé los cookies y caché, probé con diferentes navegadores y sigo con el mismo inconveniente. Esperamos que sea solventado a la brevedad posible», escribió un ciudadano identificado como digpes en el canal de Telegram Canal Patria Digital.

Esta falla en la Plataforma Patria se suma a la que sufrió la semana pasada cuando otorgó bonos para los pensionados a personas que no calificaban para este beneficio.

La preocupación de los beneficiarios aumentó luego del anunció de la entrega del bono Cuidados y Disciplina, desde el 5 hasta el 13 noviembre. El monto de esta ayuda es 11 bolívares digitales, que equivale a 2,4 dólares, según la última cotización del mercado informal en Venezuela.

«La página arroja el error desde la PC y el teléfono. He probado en Chrome, Firefox, Brave, Edge y no deja entrar. He borrado cookies y desde la APP me indica que verifique la conexión de internet. Lo he hecho con datos, con wifi y nada», explica el usuario identificado como Greg en la red Telegram.

Al momento de redactar esta nota, los canales oficiales del Gobierno no habían informado novedad respecto a esta falla.

