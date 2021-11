Yi Min Shum, una china más venezolana que la arepa

“La mejor carta de presentación es tu sonrisa”, es la frase inicial que ella dicta desde su corazón cuando la conoces. Yi Min Shum, es una carabobeña especialista en marketing digital, creadora del libro Navegando en Aguas Digitales y asesora, que ha roto las barreras culturales en la región.

China venezolana

A pesar de su nombre 100% extranjero, es una venezolana con raíces chinas, muy inquieta, con ganas de aprender y crear. Sus padres salieron de Asia en busca de una vida mejor, allá se casaron y tomaron rumbo hacia América del sur, llegaron a Venezuela y en Valencia nació su primera hija, Yi Min.

El olor a maíz tostado la despierta algunas mañanas, ya que a pesar de estar muy ligada a la gastronomía china, ama demasiado la comida venezolana, especialmente las arepas que según ella, no puede faltar en ningún desayuno. En las festividades hacen hallacas tradicionales y hallacas chinas, para compartir ambas culturas en su mesa.

Estudios que impulsaron su carrera

Se graduó en el año 2014 como Ingeniero en Computación en la Universidad José Antonio Páez (UJAP). Año de las primeras manifestaciones en contra del gobierno en mando, eso marcó a Yi Min Shum profundamente y comenzó a cambiar su perspectiva del futuro y cómo quería desenvolverse profesionalmente.

Empezó a impartir clases de ingeniería por un tiempo sin embargo desde pequeña siempre sintió una gran pasión por el marketing, ya que sus padres tenían una tienda. Allí veía los procesos de compra y venta por ello comenzó a inscribirse en cursos referentes al mercadeo digital y formarse mejor en esa área.

Era muy feliz ayudando a sus padres, — por el idioma era muy difícil — hasta que un día, a la edad de 9 años, la tienda sufrió un incendio y perdieron sus pertenencias.

Yi Min Shum: Marketing digital

Yi, por ser la mayor de tres hermanos (para ese momento porque unos años después sus padres dieron a luz a otro hijo), tomó la batuta para ayudar a sus padres trabajando en otra tienda de unos amigos del papá y lograr salir de la crisis que dejó aquel accidente.

Es así como empezó su carrera como profesional en el área de marketing digital. Lo primero que implementó fue trabajar en marca personal con la creación de un blog, hoy día es una de sus mayores herramientas para conseguir clientes y sostenerse, con más de un millón de visitas.

Luego de comenzar a agarrar experiencia y mérito, logró plasmar uno de sus sueños en papel, al crear el libro Navegando en Aguas Digitales, una guía rápida para aprender marketing digital.

Sufrió bullying

Yi Min, no era muy aplicada en los estudios antes de cumplir los 9 años, pero luego se tomó sus clases mucho más seria, aguantando el bullying de sus compañeros por su aspecto físico y saliendo adelante.

“Cuando pasé por la adolescencia, sufría de bullying constantemente por mis compañeros de clases y por los otros estudiantes, tanto que un día publicaron cosas horribles sobre mí en una página web venezolana” describió.

Yi también creó una organización sin fines de lucro llamada World Media Care (WMC) que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes emprendedores y comunidades de diferentes países. Con ella también buscaba generar dinero para ayudar a personas con mayor necesidad.

Fracasos que impulsaron a Yi Min

Hoy con casi 28 años Yi ha logrado solventar varios obstáculos impuestos en el camino, ella misma relató que no es nada fácil tener una familia completamente china.

Además que no hablan casi español porque ella ha tenido una lucha constante con sus dos lenguas ya que en casa solo hablan cantonés y luego debe relacionarse con otras personas que hablan español.

Aún le cuesta utilizar artículos o plurales correspondientes, a pesar de ello logra una comunicación bastante efectiva. “Una vez me enfermé gravemente y mis papás tenían una gran impotencia en la clínica porque los doctores no comprendían el lenguaje” resaltó.

Ha sufrido rechazo por parte de personas de su mismo sector, pero nunca ha sido impedimento para seguir con sus sueños. Considera que aún existe mucha xenfobia dentro del país.

Ha participado en múltiples eventos a nivel internacional y ha sido colaboradora en diferentes blogs y páginas web como Platzi, Aula CM, Marketing and Web, Marketing Trend, MagentaIG, Mery Elvis, Mclanfranconi, MarketerosLatam, Merkactiva, Mercadotecnia Total, Semrush, Benchmark, CAINEM, entre otras más que han permitido el crecimiento personal y profesional de Yi Min a pesar de los infortunios que se la han presentado.

Navegando en Aguas Digitales

Su publicación fue en el 2016, cuando Yi tenía 23 años, el libro trata sobre lo básico que debe conocer un Community Manager, Social Media entre otras personas del área de marketing digital.Ella lo llama su “momento mágico” porque logró dar por sentado uno de sus mayores sueños que le resultan hoy en día muy rentable.

“Lo hice con mi propio esfuerzo, lo pagué con mis ahorros, me ayudó obviamente mi novio, me ayudó mi familia pero igualito ese dinero fue devuelto. Fue uno de mis mayores logros. Después obviamente cuando saqué la segunda edición en el 2018, me ayudó a impulsarme mucho más” expresó.

Ella enfatizó que no es nada fácil lograr publicar un libro a temprana edad, mucho menos físico y en la situación que se encuentra Venezuela actualmente, todo el papeleo y la trabas que te puede poner imprimir un libro de forma independiente.

Yi, actualmente se dedica a la capacitación y asesoría, en países como Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, España, Argentina, República Dominicana, Chile, México, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros. También es gerente de mercadeo de una compañía importante en Carabobo.

Asimismo está inmiscuida en el mundo empresarial, es directora de mercadeo en Pro-Acce, una empresa dedicada a repuestos automovilísticos y otros accesorios. Decidió dar este paso en el 2019 cuando se dio cuenta que el freelance no lo es todo y también se necesita formar con las reglas de una empresa.

Un mundo sin estereotipos

«Yo creo que a mi forma o mi objetivo para aportar la sociedad es demostrar que no necesitas vivir un mundo estereotipo para poder alcanzar, tus éxitos y eso pasa mucho en el mundo de marketing digital actualmente»

Yi Min Shum, por todo lo que ha vivido trata de ser una persona humilde y trabajar duro para obtener sus cosas. «Lo que yo quiero aportar a las personas que quieren destacar, es que lo hagan por su conocimiento, que lo hagan por los méritos y no por formar un estereotipo», dijo.

Principal motivación de Yi Min Shum

«Mi principal motivación es mi familia y mi novio. Nunca ha pasado por mi mente irme del país, todo el tiempo en mi país, tengo más de la mitad de mis amigos que están fuera del país y nunca se me ocurrió irme todavía porque quiero estar con mi familia no quiero vivir separados uno en cada país de por sí los chinos aunque tengamos una cultura de inmigrante yo comparto esa enseñanza que me dio mi mamá que siempre estar unidos familia en las buenas y a las malas» comentó a Todos Ahora.

Algo que sin duda alguna define a Yi Min, es la constancia, nunca está quieta. En palabras de ella explica que siempre está estudiando, ya sea haciendo un curso, posgrado o talleres. Ama estudiar a diario y más que nada leer libros en físico.

“Tengo una obsesión con los libros en papel, jamás me acostumbraré a leer un libro con una tablet o Smartphone, ya que considero que la experiencia de sentir, oler y tocar un libro es algo único y sensual” describe en su página web.

Comentó que su familia de apellido Shum o Cen, proviene de una familia real desterrada, por ello dentro del apellido chino 岑, la parte superior significa montaña, que significa el origen de su familia.

Detrás de un rostro se cuenta muchas historias, esta es Yi Min, una venezolana con raíces que chinas que tiene y sigue dejando una huella en este mundo, de un polo a otro.

