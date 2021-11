Actriz Ely Jeims: “Agradecida por representar a Venezuela”

La modelo, actriz y empresaria Elizabeth Yépez, más conocida en el mundo artístico como Ely Jeims, estará debutando por primera vez en un protagónico en la plataforma de streaming Netflix en una narco serie titulada “El Taipan”.

Cuando se le dio a conocer la propuesta laboral, ella se sintió sorprendida y emocionada por este nuevo proyecto audiovisual.

Ella compartió que a través del director mexicano Geuriel Danini fue que llegó esta propuesta. “Él llevaba tiempo siguiendo mis redes sociales y le interesó mi perfil porque dice que se asemejaba a la personalidad de la protagonista”.

Danini es un reconocido cineasta y director quien ha tenido a su cargo producciones internacionales como “El Cartel de los Sapos”, “Sin Senos No Hay Paraíso”, y más. La actriz reveló que trabajar con él fue totalmente extraordinario y apuntó que no solo es el director de la serie sino su amigo, “es muy amable, profesional y respetuoso”.¿Cómo se sintió cuando le dijeron que será protagonista de esta próxima serie de Netflix?

Primeramente, agradecida con Dios por darme la oportunidad de representar a nuestro país en todo el mundo. Y segundo, con una responsabilidad y un reto apasionante por estar a la altura de los grandes actores que me acompañan en dicha trama.

Recientemente reveló que está próxima a lanzar nuevo material musical y llegará con una nueva facetaEl debut de Ely en “El Taipan”

“El Taipan” será una serie que se enfocará en un narcotraficante mexicano que trabaja para otro que tiene mucho poder y que lo mantiene amenazado para que descubra una nueva droga y a partir de acá comenzarán sucesos que irán en subida y bajada.La historia, que estará llena de acción, drama y romance, también la lucha de poderes, inteligencia y estrategias serán parte de la trama que aumentará la adrenalina de los espectadores.

Ely comentó que sus grabaciones iniciarán a principios de noviembre, sin embargo, algunos metrajes ya fueron grabados en Italia, más que todo en los impresionantes paisajes de Sicilia y serán continuadas en Ciudad de México y en otros estados del país mexicano.

Se espera que la serie tenga diez capítulos para su primera temporada, y aún no se ha establecido una fecha de estreno oficial en la plataforma.

La modelo estará protagonizando con el actor mexicano Marco De La O, quién fue Joaquín “El Chapo” Guzmán para la serie de Netflix y Univisión, “El Chapo”. Jeims declaró que está emocionada por protagonizar junto a él la serie ya que es un maravilloso y exitoso actor.

La vida empresarial de Ely Jeims

No sólo Ely es modelo y representa a Venezuela en las pasarelas y en series, también mantiene un lado humano como empresaria y emprendedora con la creación de su fundación Fundagabbana, una organización en Venezuela que ayuda a personas de la tercera edad e incluso a animalitos en situación de calle.

“Fundagabbana nace de una visita escolar a un geriátrico que hice cuando estudiaba segundo año de bachillerato. Después que conocí a los ancianitos no quise dejar de visitarlos y creé esta organización para apoyarlos”, manifestó la actriz.

También acotó que ha hecho labores sociales en centros psiquiátricos y casas para refugiar animalitos callejeros.

“Tengo la intención de expandir ese apoyo a muchos refugios, y siempre he manejado esto sola y con recursos propios. Sería muy lindo que más personas se unieran a esta linda y significativa misión”, comentó Ely Jeims.

La música y el modelaje son dos de las tantas habiliaddes que ella posee y que la apasionan con el corazón

¿Cree que a los venezolanos les falta empatía en estos tiempos?

Creo que al mundo actual le hace falta mucha empatía. Nos encontramos en una involución social, carente de amor y afecto, y hasta que no aprendamos a vivir desde el amor y el temor de Dios, no avanzaremos como humanidad.

El mundo artístico y sus ramas

La música y el modelaje han estado tomadas de la mano junto a Ely Jeims, y son dos de las tantas habilidades que ella posee y que les apasiona con el corazón.

Recientemente reveló que está próxima a lanzar nuevo material musical y llegará con una nueva faceta. “La música es mi mayor pasión, es la manera de expresar mis más recónditos sentimientos y plasmar mis poesías.

No contando con que estrenará nuevos temas, también trabajó en los estudios del músico Nicky Jam en Medellín, Colombia. Cuando se le preguntó cómo fue trabajar en aquellos espacios, ella expresó que fue totalmente extraordinario y que el equipo fue maravilloso.

Dicha producción discográfica será lanzada en medio del estreno de la serie “El Taipan”.

Su nueva producción discográfica será lanzada en medio del estreno de la serie “El Taipan”

¿Con qué artistas venezolanos e internacionales le gustaría trabajar?

Me gustaría trabajar con Ricardo Montaner, es un ídolo para mí, como artista y sobre todo como ser humano. Me encantaría totalmente. Y de manera internacional, sería un sueño poder realizar una canción con el cantante libanés, Ragheb Alama.El año pasado, a causa de la pandemia, las pasarelas de moda hicieron una pausa temporal y las ciudades más importantes como París, Milán, Londres y Nueva York realizaron el desfile de manera virtual. Pero este año, se pudo regresar y mostrar lo más prestigioso de las casas de moda.

Cuando se le preguntó cómo se sintió volver a las pasarelas, ella contestó: “¡Feliz! Amo el arte en todas sus facetas como puedes notar. Para mí, la elegancia es un elemento muy significativo en mi vida. Creo que refleja el respeto con uno mismo, como persona y con quienes te rodean, y en estas pasarelas lo que abunda es glamour, arte y elegancia”.

¿Qué le gustaría recomendarle a aquellas personas que quieren adentrarse en el mundo del modelaje?

¡Es un mundo complejo! Ya para triunfar en él, así como en cualquier otra rama artística, es muy importante saber encontrar refugio en nuestros valores. Estos te guiarán y actuarán en el medio artístico y en la vida, así como una luz que te orienta en medio de la niebla.

Un último mensaje para los lectores:

El futuro no es algo que uno se encuentre con suerte sino lo que determinamos con nuestros actos desde el “ahora”.

Fuente Estampas

Por: Reporte Confidencial