Corte de Miami calificó como “fugitivo” de la justicia a Vielma Mora

El exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora junto a otras personas ligadas a Alex Saab, están bajo el estatus de “fugitivo” de la justicia, según la Corte Federal de Miami, Estados Unidos.

Tal situación la dio a conocer el periodista Joshua Goodman de Associated Press, quien además señaló que Álvaro Pulido, socio de Alex Saab; Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez, también son considerados prófugos de la justicia de EEUU.

Ahora es noticia: GN de México detuvo a un camión con migrantes ilegales entre los que estaban 16 venezolanos

Destacó que esto se debe a “parte de una investigación que se realiza en territorio estadounidense por la investigación por corrupción que se sigue respecto a las cajas CLAP”.

Un juzgado de EEUU el 21 de octubre -específicamente un jurado federal en el Distrito Sur del estado de Florida- emitió una acusación formal en contra de cuatro ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos. Esto por supuestos roles en el “lavado de las ganancias de los contratos” para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que. Los cuales, obtuvieron “a través de sobornos”.

El documento judicial señaló que entre los implicados se encuentra el exgobernador del estado Táchira y exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela (2017–2018), José Gregorio Vielma Mora.

Junto a él, Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán; Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, 32; y Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50. Todos de Colombia. Mientras, que Ana Guillermo Luis, de 49 años, es la venezolana señalada.

Miami federal court transfers to «fugitive status» a former pro-Maduro governor and associates of businessman Alex Saab as part of probe into corruption in Venezuela’s flagship food box program pic.twitter.com/ImXK1NGNRn

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2021