Eiza González habló sobre el trágico caso de Octavio Ocaña

La reconocida actriz mexicana Eiza González, habló a través de su cuenta de Twitter sobre la noticia de la muerte del actor Octavio Ocaña, agregando que la artista tuvo la oportunidad de trabajar con él cuando era un niño, en la serie “Lola, Érase Una Vez” en el año 2007.

González explicó que le tomó 8 días hablar del suceso de Ocaña por qué todavía no podía creer que él estuviese muerto, agregando en su mensaje “Llevo varios días tratando de digerir la terrible noticia sobre Octavio. Quiero compartir que mi tiempo con él en ‘Lola’ fue increíblemente especial ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos. Incluyendo su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo”.

Seguidamente en otro tweet de una fotografía junto a él cuando los dos eran jóvenes, Eiza dijo que lamentaba su muerte y envió sus condolencias a sus familiares, agregando «QEPD Mi querido piojo» como solía llamarse en la serie.

Finalmente hay que revelar que familiares y fanáticos aún buscan respuestas referentes a la muerte del actor, agregando que la versión judicial de que Ocaña se disparó accidentalmente no coincide con muchos de los videos y pruebas que han sido filtrados a través de las redes sociales.

Espero que Dios lo tenga en su gloria y mi corazón esta con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. ❤️ Q.E.P.D. Mi querido piojo 💕 pic.twitter.com/2OJLe7r5A7 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) November 7, 2021

800NOticias

Por: Reporte COnfidencial