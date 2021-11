El mensaje que mandó Maduro por el acoso y odio contra hijo de Daniel Alvarado

El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió sus palabras de solidaridad al hijo del reconocido actor venezolano Daniel Alvarado, Carlos Daniel Alvarado, quien ha sido víctima de una campaña de odio e intolerancia por parte de algunos.

De acuerdo con el destacado activista vasco Agustín Otxotorena, el joven está siendo acosado en las redes sociales luego de su participación el pasado jueves en la inauguración de la Feria del Libro de Venezuela 2021 (Filven), donde manifestó todo su apoyo al primer mandatario.

«Carlos Daniel Alvarado, pa’ lante, derrotaremos el odio y la intolerancia con nuestro amor y con la verdad. ¡Abajo el odio, la intolerancia y las campañas sucias! ¡Arriba el amor, la verdad y Venezuela!», subrayó el jefe de Estado.

Pdte. @NicolasMaduro se solidarizó con el actor Carlos Daniel Alvarado. “Derrotaremos el odio y la intolerancia con nuestro amor y nuestra verdad”, expresó el Jefe de Estado. pic.twitter.com/CVWEBIiDE9 — Olegario Martínez (@Olegario_M) November 8, 2021

Carlos Daniel Alvarado se picó por qué lo criticaron por ser chavista y esto fue lo que dijo

Luego de recibir críticas en las redes sociales por profesar abiertamente su ideología política, el actor venezolanoCarlos Daniel Alvarado, hermano de Daniela Alvarado, no dudó en responderle a todos sus críticos.

El joven actor ha sido noticia recientemente por su aparente enemistad con su hermana y ha sido su participación en la Feria del Libro 2021 donde se fotografió con Nicolás Maduro, lo que desató la molestia de muchos de sus seguidores. El artista publicó una foto junto al político venezolano donde también le dio reconocimiento por su “labor” como “jefe de Estado”.

En vista de las críticas, Alvarado publicó un video declarando que no le daba importancia a las críticas ya que “no vive de las redes”. El actor confesó que ha sido chavista desde muy joven, y el libro que él le entregó a Maduro fue uno en honor a su padre, con esto confesó que se sentía orgulloso de haberlo hecho.

“Los que me quieran seguir siguiendo gracias… Y los que no quieran no me sigan, no pasa nada, yo no vivo de Instagram ni de los seguidores. Esto a mí no me quita el sueño.” declaró Alvarado.

“¿Porque la intolerancia política? ¿Yo no puedo hacer actor y ser de izquierda?” añadió.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook