El pueblo cochense sabe que somos la esperanza para el cambio en Villalba aseveró Morel Rodríguez

REPORTE CONFIDENCIAL- Con miras a la recuperación del municipio Villalba y la transformación del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, candidato a la gobernación, recorrió los caseríos y pueblos llevando el mensaje de esperanza y compromiso de trabajo que dará inicio a partir del 21 de noviembre, día de las megaelecciones.

El líder de la mayoría popular inició su visita a la isla de Coche con un importante encuentro con 125 artesanos, quienes tuvieron la oportunidad de plantear sus problemas y necesidades. Afirmó que como hombre comprometido con los cochenses, pescadores y artesanos, es su deber dar solución, desde la gobernación, a las problemáticas del agua, electricidad, salud de los cochenses “quienes se sienten humillados y abandonados por la autoridad municipal y regional”, dijo.

De igual forma, llevó el mensaje de cambio a los habitantes en los caseríos de La Uva, El Bichar, Güinima, El Amparo y El Guamache, con quienes compartió y se comprometió a trabajar por la recuperación de la isla, a través del turismo, ayudas a los pescadores, servicios de salud como el HCM, servicios básicos, créditos para trabajar, para que Coche vuelva a recuperar el progreso y la calidad de vida de sus habitantes.

Recuperar a Coche

“Volverán obras que fueron realizadas durante mi gestión, un gobierno de participación, un gobierno del pueblo. A todos ustedes les digo que volverá el progreso de Coche, porque está abandonado, por eso aquí tenemos al candidato José María Fermín que va a la alcaldía y a los concejales que van a trabajar conmigo desde la gobernación”, aseveró Morel desde la comunidad del Amparo.

Agregó que desde la alcaldía se trabajará “para fortalecer a este extraordinario pueblo buscando caminos para que puedan vivir mejor, su cesta alimentaria, agua, salud, un ferry que venga por lo menos 2 veces a la semana y que Coche regrese a ser un pueblo de turismo nacional”.

Ya en horas de la tarde, Morel Rodríguez junto a sus candidatos se concentró en un acto de masas realizado en San Pedro de Coche, pueblo donde también construyó muchas obras de infraestructura. Allí expresó “queridos amigos y amigas y principalmente la juventud, cuenten conmigo, con el gobierno que voy a instalar a partir del primero de enero, no pierdan sus votos, ya soy el gobernador del estado Nueva Esparta y he venido hoy a buscar los votos y mañana les traigo progreso a los hombres y mujeres de Coche”.

Aseguró que los adversarios “pareciera que están nerviosos porque van a perder la alcaldía. La cual, acotó, indudablemente la va a tener un hombre nacido de la expresión del pueblo cochense como lo es José María que se ha comprometido a realizar una obra de gobierno en función de los hombres y mujeres de la isla de Coche”.

“Soy un hermano más, un amigo más que va a tratar por todos los medios para que regrese la medicina a los ambulatorios, las Cestas de Alimentación, el HCM, créditos para los pescadores y artesanos, para las mujeres que están en sus viviendas, sus máquinas de coser, para la juventud estudiosa las becas. Voy a regresar para terminar los convenios con la Universidad de Oriente porque yo quiero lo mejor para nuestra Isla de Coche; traer transporte y 2 ferris, porque yo me siento un cochense más y siento sus necesidades”.

El alcalde que necesita Villalba

El Pueblo de Coche está sellando el día de hoy su liberación de todos los problemas que tiene, porque desde hoy tiene la esperanza de que va a tener un gobernador que se interesa en el pueblo, que se va a preocupar por salir a las 3 islas y van a tener un alcalde que va a dar la cara por todos ustedes, porque no tienen ninguno. Así dio inicio a su discurso José María Fermín, candidato a la alcaldía.

“Coche es un pueblo abandonado, que sufre los embates de la sed, del calor por no tener electricidad, de no tener salud, porque van al ambulatorio y no tienen ni una inyectadora ni guantes ni un algodón, es preocupante la frase que -Coche muere de noche- como decía Luis José Fernández. Cuando se enferma un niño o una persona, no tienen una lancha ambulancia con qué trasladarse al Hospital Luis Ortega”, denunció el candidato.

Recordó su período cuando fue alcalde, logrando adquirir 3 lanchas ambulancia y 2 terrestres, además 6 camiones volteos y 6 cisternas de agua, autobuses con aires acondicionado, instituciones educativas con autobús. “La gente recuerda todo esto, traía médicos a través de los programas de salud de la Gobernación y se les garantizaba estadía y comida”.

Manifestó que “hoy se le vio en los ojos la esperanza de volver a ser esa comunidad progresista y lo vamos a lograr, porque Morel le tiene amor a esta tierra y siempre lo ha demostrado. Para eso, el 21 de Noviembre la gente va a salir a la calle, todos con ganas de salir de esta dictadura que nos tiene el alcalde en estos momentos, porque la gente de Coche se cansó de estar rogando detrás de un camión para recibir un baldecito de agua, esa no es la convicción de un cochense, por eso vamos a lograr que el agua llegue por tubería a San Pedro y a cada uno de estos pueblos”

Nuevos liderazgos

“Hoy nos conseguimos con un municipio lleno de problemas, olvidado, donde sus políticos no le dan la cara a la gente; aquí ha llegado una generación de concejales que vienen a darle la cara todos los días y que viene a trabajar para resolver sus problemas. Venimos desde el inicio de la campaña trabajando, haciendo jornadas de salud, haciendo actividades deportivas, fomentando actividades culturales, porque vinimos a trabajar, vinimos a hacer lo que la alcaldía no hace, indicó Morel Enrique Cardozo, candidato a concejal.

Dejó claro a los presentes que “no se va de Coche hasta que sea el principal destino turístico de Venezuela. Añadió que “aquí nos vamos a quedar hasta que Coche sea el Municipio número uno del país, el trabajo será arduo y los mejores años de mi vida vengo a regalárselos a ustedes para que esta isla no la vuelvan a destruir”.

Reporte Confidencial