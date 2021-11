España | Fernando Alonso estalla contra su mayor miedo

Tan pronto como se anunció su regreso a la Fórmula 1, Fernando Alonso no escondió cuál era su mayor miedo, el calendario. Y precisamente contra el calendario ha estallado tras el Gran Premio de México. El asturiano no entiende que se haya encadenado el Gran Premio de Estados Unidos, con el de México y con el de Brasil, por lo que ha pedido públicamente soluciones mejores.

“Obviamente para nosotros, que no estamos luchando por el título como Hamilton y Verstappen, es una temporada larga respecto a viajes durante el año, por lo que este triplete no es el más apropiado”, declaraba Fernando Alonso.

“Cada carrera está separada por un viaje en avión de 12 horas o algo así y tenemos que correr tres fines de semana consecutivos, así que es importante que el equipo y los mecánicos ahorren energía”, señalaba el el piloto de Alpine.

Sobre el trabajo al que se enfrentará su equipo y los mecánicos, añadía tras la carrera: “Están ahora en el garaje empaquetándolo todo, van a terminar tarde hoy y tendrán que coger un vuelo, llegar a Brasil y desempaquetarlo todo y montar el garaje”.

Alonso pide soluciones

“Es algo muy límite para ellos y ojalá encontremos soluciones mejores para el calendario porque Austin está a una hora y media de aquí y estuvimos hace dos semanas en Austin. Así que es extraño que algunas carreras estén separadas por dos semanas y otras carreras que están en otro continente sean consecutivas”, concluía Fernando Alonso.

Afortunadamente para el español, esto no será un problema en 2022. Si bien volverán a encadenarse el Gran Premio de Estados Unidos y el de México, entre este último y el de Brasil habrá una semana de descanso.

Fernando Alonso y el calendario

Fue el pasado 17 de diciembre, poco después de que la FIA confirmase el calendario de 2021, cuando Fernando Alonso confesaba: “No estoy preocupado por nada en mi regreso”. Agregando: “Creo que soy más maduro que nunca. Las pruebas psicofísicas muestran que estoy tan en forma como en 2010. He analizado la forma en que pilotaba para corregir cualquier defecto, mi velocidad se ha mantenido intacta y las experiencias en Le Mans e Indy me proporcionaron datos muy útiles”.

No obstante, admitía: “¿De qué tengo miedo? Quizá de un calendario con 23 carreras. se hace pesado, pesado. Significa tener unos 20 días libres al año”.

El cuello, un hándicap para Alonso

De cara a su regreso a la Fórmula 1, el piloto de 40 años tuvo que entrenar la musculatura de su cuello para poder aguantar un calendario tan exigente. Lo hizo con el hándicap que supuso para él el atropelló que sufrió en Suiza. Además, Fernando Alonso sólo dispuso de día y medio de pretemporada para adaptarse a su nuevo monoplaza.

Cabe señalar también que en su primer año en la Fórmula 1, el ovetense disputó un total de diecisiete Grandes Premios. Mientras que en 2005 y en 2006, temporadas en las que se proclamó campeón del mundo, corrió diecinueve y dieciocho carreras respectivamente. Por su parte, en 2018, el último año de Fernando Alonso en McLaren disputó veintiuna; es decir, una menos de las que se correrán esta temporada. No obstante el calendario brindó más descansos a los pilotos y no como éste que ha estado marcado por el coronavirus. En 2022 habrá un Gran Premio más pero mayor descanso entre carrera y carrera para fortuna de Fernando Alonso.