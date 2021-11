Golden State Warriors vs Houston Rockets

No te pierdas esta noche 7 de noviembre el partido número 8 de la serie regular de los Golden State Warriors ante el conjunto de Houston Rockets en la NBA.

Los Houston Rockets (17-55) se enfrentan a los Golden State Warriors (39-33) en Chase Center.

Probabilidades de la NBA

Transmisión en vivo: vea el juego en línea con fuboTV (prueba gratuita). Regístrese ahora para una prueba gratuita de siete días. Los espectadores locales ven la transmisión en vivo en NBC Sports. Los espectadores no locales ven la transmisión en vivo en NBA League Pass. También puedes seguir el juego en vivo en la aplicación ClutchPoints.

Hilo de Reddit.

Lista activa de los Rockets:

Danuel House Jr., Jae’Sean Tate, Usman Garuba, Alperen Sengun, KJ Martin Jr., John Wall, Josh Christopher, Christian Wood, Jalen Green, D.J. Augustin, Kevin Porter Jr., Daniel Theis, Armoni Brooks, Eric Gordon, David Nwaba

Jugadores lesionados de Rockets

:

Danuel House Jr. (Día a día – Pie): House Jr. no jugó en el partido del sábado (6 de noviembre).

Lista activa de Warriors: Damion Lee, Jordan Poole, Klay Thompson, James Wiseman, Draymond Green, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Stephen Curry, Gary Payton II, Andre Iguodala, Moses Moody, Nemanja Bjelica, Jonathan Kuminga, Chris Chiozza, Juan Toscano-Anderson, Kevon Looney

Jugadores lesionados de Warriors:

Klay Thompson (Fuera – Aquiles derecho): Se espera que Thompson regrese a la práctica dentro de un mes, según Shams Charania de The Athletic.

James Wiseman (Fuera de rodilla): Los Warriors anunciaron que Wiseman ha sido autorizado para participar en las prácticas del equipo completo, pero no se ha determinado un cronograma para su regreso a la acción del juego.

Andre Iguodala (Fuera – Descanso): Los Warriors han incluido a Iguodala como OUT para el juego del domingo (7 de noviembre) contra los Rockets.

Horarios:

9:30 PM Hora República Dominicana.

8:30 PM Hora Estados Unidos.

6:30 PM Hora México.