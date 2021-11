LOS DÁTILES NO TE LLEVES POR ALEXANDER DÍAZ GUZMÁN

Arrancan la identidad

Sin importarles primero

Que ese árbol datilero

Es símbolo de hermandad,

Allí está la margariteñidad

Elemento que arrancado

De nuestro terruño amado

Para ir a otros confines

No justifica los fines

Muy pocos han reclamado.

Yo alzo mi voz consciente

Protesto por tal acción

Pues me parte el corazón

Que estos lleguen de repente,

A mi casa sin dolientes

Y carguen en sus camiones

Datileros a montones

Para embellecer ciudades

Ay Dios mío qué maldades

Nos traen estos matones.

El político en campaña

Pidiendo votos sonriendo

Y el pueblo se va muriendo

Mientras la palabra engaña,

Por el dátil ¿Quien regaña?

Que buena vaina han echado

Ni es Morel iluminado

Ni el Dante es buen datilero

Ni Alfredito fue el primero

En protestar tal pecado.

Dios agarre confesados

Al pueblo de Margarita

Arismendi vuelve y grita

Saca la espada soldado,

Vamos pueblo convocado

A librarnos del demonio

Defiende tu patrimonio

El natural y el viviente

Despierta pueblo y consciente

El reclamo es testimonio.

Los dátiles no te lleves

Ese acto es inhumano

Que buena vaina mi hermano

Mira que el daño no es leve,

Escampa siempre que llueve

Ahora pido en oración

Que aparezca la razón

Virgen del Valle protege

A los dátiles que dejen

Pues me sangra el corazón.

Alexander Díaz Guzmán

Reporte Confidencial