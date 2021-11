Los detalles en el caso del venezolano muerto junto a su familia en EEUU

La policía maneja la hipótesis inicial de que el hombre mató a su esposa y a su hija de 16 años antes de suicidarse en un condominio cerca de Conroy Road en el área de Millenia, informó el jefe de policía de Orlando, Orlando Rolón.

La policía de Orlando recibió una llamada alrededor de las 10 a.m. del jueves de una prima de la madre de 48 años y explicó que no había podido comunicarse con su ser querido durante varios días.

La policía fue al condominio de la familia en Residences At Villa Medici en el suroeste de Orlando y vio a una “posible víctima” a través de la ventana de un dormitorio.

Los oficiales entraron a la fuerza y encontraron a los tres miembros de la familia muertos, aunque sus nombres no se han hecho públicos, las autoridades confirmaron que la adolescente asistió a la escuela secundaria Dr. Phillips.

Rolón aclaró que la familia del esposo de 53 años vive en Venezuela, mientras que los familiares de la esposa están en España. También explicó que el esposo trasladó a su familia a Estados Unidos de manera “inesperadamente” antes del nacimiento del adolescente.

“El sospechoso restringió desde el principio la comunicación que su esposa podría tener con su familia durante muchos, muchos años”, agregó Rolón, y que la familia se había mudado hace tres meses a Orlando desde Nueva Jersey.

Desde que se mudaron a Orlando, la madre había estado trabajando en los supermercados Bravo, cuyo dueño “se ha ofrecido gentilmente a ayudar” a la familia de las víctimas con los gastos de viaje y funeral.

La detective Barb Sharp, informó que la investigación está en curso y se cree que los asesinatos fueron un “incidente aislado”.

“No creemos en este momento que exista ningún riesgo para el público”, comentó Sharp. “Creemos que este es un incidente aislado. Desafortunadamente, es una tragedia, pero no creemos que haya otras preocupaciones para la comunidad “.

Sharp añadió que los investigadores no saben exactamente cuándo ocurrió el aparente asesinato-suicidio, pero creen que fue en los últimos días.

La compañera detective Teresa Sprague señaló que la policía no recibió llamadas previas de la residencia de la familia, pero enfatizó que los signos de violencia doméstica potencialmente letal a menudo no se denuncian y los niños pueden no reconocer el abuso como anormal.

Instó a los jóvenes que viven con miedo a buscar ayuda de un adulto de confianza. “Por favor, hágale saber a alguien que vive con miedo en su hogar. Quiero que te comuniques con alguien de tu escuela: un maestro, un decano, director, consejero, o tal vez incluso el padre de un amigo suyo”.

Rolón, por su parte, enfatizó que las personas deben sentirse seguras al denunciar el abuso doméstico independientemente de su estatus migratorio.

“Todas las personas en este país tienen el derecho legal a ser protegidas o asistidas cuando están en una relación abusiva. No importa qué estatus tenga en este país, esos servicios están disponibles para usted”, aclaró Rolón.

El jefe de policía informó que se han enviado consejeros de duelo a la escuela secundaria Dr. Phillips para cualquier estudiante que necesite ayuda para procesar los asesinatos.

