Sascha Fitness dice que intenta hacer su Instagram lo más real posible «Hoy tuve un día de m…»

La venezolana Sascha Fitness reveló a sus seguidores que solo postea contenido real y sincero.

En un video subido a sus stories de Instagram, la coach de fitness y nutrición maracucha Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, habló con sus seguidores y les explicó que trata de hacer su contenido para redes sociales lo más sin filtro posible, agregando lo bueno y lo malo de su vida.

Sin embargo dice que debido a los haters «Yo a veces pienso dos veces si compartir con ustedes los pensamientos medio irracionales que uno tiene, que todos tenemos, que lo pueden interpretar como una queja pero no lo hago con esa intención, lo hago porque no me gusta tener una cuenta curada en donde todo es positivo, es perfecto, todo es chévere y nice», agregando que realmente la vida de nadie es así ya que existen los altibajos solo que nadie los muestra.

En este sentido agregó que cuando sube las partes malas de su vida no es para que lo vean como una queja, puesto que ella sabe que es una mujer afortunada pero no desea que sus seguidores la vean como la mujer perfecta sino que espera que la vean como una amiga a través de la pantalla.

Finalmente hizo saber que en su cuenta hay espacio para publicar lo bueno y lo no tan bueno.

