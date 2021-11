Una chica se tatúa en toda la espalda el nombre de su novio y una semana después cortan

Los tatuajes suelen durar más que el amor. Que se lo digan a Ahslyn Grace (@ .. ashlyn.grace), una joven que se ha convertido en viral después de publicar en TikTok un vídeo donde muestra el gigantesco tatuaje que se hizo en toda la espalda con el nombre de su novio… una semana antes de que se rompiera la relación.

La muchacha, cuyo lema en esta red social es «Tomo malas decisiones», se sumó a una tendencia en TikTok en la que había que confirmar rumores, jugando para ello con un remix de fragmentos de las canciones «Rumor has it», de Adele, y «Rumors», de Lizzo.

En el primero de los vídeos que publicó, la leyenda dice: «Escuché que te hiciste un tatuaje con el nombre de tu ex y rompieron una semana después». Lo confirma canturreando luego la letra de Lizzo: «Todos los rumores son ciertos». 6,7 millones de reproducciones acumuló esta confesión.

Sin embargo, muchos de los miles de comentarios que recibió reclamaban una prueba visual. Y sí, llegó. Pero antes de mostrarlo avisó: «No te alarmes, es un poco grande».

El vídeo en el que se levanta la camiseta para mostrar cómo el nombre «ALEXANDER» recorre toda su espalda, desde el cuello hasta el coxis, fue todavía más viral y a día de hoy supera los 11,2 millones de reproducciones.

«Al menos dejaste atrás a tu ex…» le decía con sarcasmo uno de los millares de comentarios. Otro le propone tatuarse «Magno» en los glúteos y así poder justificar que es una gran amante de este personaje histórico.

Sin embargo, Ashlyn asegura no haberse lamentado por tan gran «homenaje» a su exnovio: «Casi un año después y todavía no me arrepiento. Han pasado 11 meses y todavía no tengo ideas ni deseo de encontrar a un artista que me lo tape».

