Uso de la plancha y consejos para evitar excesos

El uso de la plancha en exceso, puede tener terribles consecuencias para tu cabello. Si quieres tener un cabellera arreglada y no sufrir los efectos secundarios de la plancha, sigue los siguientes consejos.

Uso de la plancha

Cuidados

– Luego de lavar tu cabello, debes secarlo con una toalla y retirar al máximo la humedad.

– Dejarlo secar al aire libre es una opción acertada, porque así sufre menos, ya que el calor del secador lo daña mucho. No pases la plancha teniendo el cabello aún mojado. Luego de esto, te recomendamos seguir estos pasos:

1 Coloca sobre el cabello un protector contra el calor, el cual ayuda a conseguir que las hebras de cabello no sufran con la temperatura.

2 Desenrédalo antes de pasar la plancha, de lo contrario, quemarás las partes enredadas y se formarán horquetillas mucho más rápido.

3 No la uses a diario, máximo un día sí y uno no. De lo contrario, tu cabello sufrirá las terribles consecuencias.

4 Nunca pases la plancha haciendo demasiada fuerza. Es preferible que la pases suavemente en varias ocasiones, que de manera brusca en una sola oportunidad.

Sobre tus dudas

– ¿Cuál es mejor, la plancha de cerámica, o una de metal?

La de cerámica mantiene el calor; mientras que la de metal, suele recalentarse. Sin embargo, ambas deben ser usadas con moderación.

– ¿Sufres pérdida de cabello? Debes evitar el uso de la plancha y del secador. Si lo haces, que sea a una temperatura media.

– ¿Se deben usar los gorros? Si los usas todos los días, marcarán tu cabello. Por otro lado, si el gorro está mojado, no debes usarlo, ya que esto causará mal olor y caspa.

Recomendaciones

– Los productos con aceite de aguacate y extractos de origen natural, son los mejores para proteger el cabello del calor de la plancha.

– Hazte mascarillas capilares por lo menos una vez a la semana.

800NOticias

Por: Reporte Confidencial