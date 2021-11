(4:15pm) No hay humo blanco en lo de Ocariz

A casi 24 horas de la invitación que hizo Carlos Ocariz a David Uzcátegui, para llegar a un acuerdo público para unificar candidaturas a la gobernación de Miranda, fuentes dijeron a ND que todo se mantiene igual porque no hay acuerdo.

«Hasta esta hora nada. No hay ningún acuerdo entre ambos», dijo una fuente cercana al tema.

La noche de este jueves, Ocariz, candidato de la MUD, expresó que quedan 48 horas para definir la candidatura unitaria entre él y el candidato de Fuerza Vecinal. A través de un video difundido en Twitter, Ocariz apareció con unas encuestas en mano y se preguntó que a quién beneficiaba esa división entre ambos. «No les gusta Datanálisis, no les gusta Delphos, no les gusta Seijas, no les gusta nada». «Sentémonos y no nos paremos hasta que haya un acuerdo», dijo. «He aguantado meses en silencio por respeto a los mirandinos, pero quedan 48 horas. ¿Qué quiere Usted señor Uzcátegui? ¿Ser el jefe de campaña de Héctor Rodríguez? ¡Esa es una posibilidad».

Mientras que, un par de horas antes, Uzcátegui, respondió a las declaraciones de Ocariz. «Estimado Carlos Ocariz, tu mensaje es una provocación y una falta de respeto en la que no voy a caer. Mi adversario no eres tú y no caeré en descalificaciones como lo has hecho conmigo», expresó Uzcátegui a través de un video difundido en sus redes sociales.

«Tu mensaje es que no quieres unificar la candidatura, no quieres soluciones y haces un video en términos descontrolados lleno de intrigas y mintiendo».

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Las organizaciones políticas tuvieron hasta el pasado 24 de septiembre para realizar sustituciones en sus boletas electorales, tras un plazo de dos días que otorgó el ente electoral.

El proceso de sustitución y modificación de las postulaciones está sustentado en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). El Artículo 62 señala que: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatas o candidatos hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”.

Los partidos podrán seguir presentando modificaciones o sustituciones entre el 27 de septiembre y el 11 de noviembre (postulaciones nominales), pero, por razones de orden técnico-logístico, estos cambios no se verán reflejados en la boleta de votación.

Por tanto, si alguno de los dos candidato se retira o le da su apoyo al otro, esto no será reflejado en la boleta electoral lo que podría confundir al elector y afectar el resultado.

Para el politólogo Daniel Arias Alfonso, si Ocariz y Uzcátegui no llegan a un acuerdo, «simplemente ganará el chavismo».

En conversación telefónica con ND, Arias Alfonso subrayó que esto es muy lamentable, ya que Miranda es uno de los estados que ha estado en manos de la oposición históricamente. «Si esto sigue así, se reducen mucho las probabilidades de victoria electoral, debido a que ambos candidatos tienen buena aceptación en la variable intención de voto, medida en diversas encuestas realizadas en Miranda».