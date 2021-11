Adriana Azzi: Horóscopo del 9 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 9 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 448

Afán por hacer realidad muchos sueños. Comida especial por celebraciones. Planes de matrimonio que te sorprende. Oportunidades de ascenso. Sera un dia complicado pero estarás en la lucha para salir adelante. Acontecimiento que fortalece las relaciones cualquiera que sea. Se alejan los temores.

Trabajo: Iras a un sitio por trabajo y conversaras con una persona, que será muy positivo económicamente para ti.

Salud: Cansancio.

Amor: Serás invitado a algo religioso donde no te puedes negar y asumes una situación. Alegría por alguien que llega del exterior.

Parejas: Un dinero que llega y cancelas una deuda pendiente. Entrada y salidas de personas en tu casa extranjero.

Solteros: Tendrás que ayudar a una persona que no quieres. Levántate con buen pie y veras lo que logras.

Mujer: Momentos de crisis que superas. Tienes crecimientos. Desequilibrios emocionales que superas.

Hombre: Proyectos que se caen si no llegas acuerdos. No discutas por decisiones con tu pareja. Alegrías.

Consejo: Firmas un acuerdo.

Tauro

Palabra clave: Responsabilidad.

Número de suerte: 782

Cambio de look. Gastos por viaje inesperado. Sabrás del quebranto de una mujer que te preocupara. Electrodomésticos que se dañan muy seguidos. Estarás en una cola y será muy molestoso. Problemas en el cobro de un cheque. Te esmeras por tu apariencia física. Cambios de residencia.

Trabajo: Debes ser precavido con quien trabajas. Familiar que necesita ayuda en lo económico.

Salud: Todo bien, sin novedad.

Amor: Gastos con aventuras platónicas. Debes estar pendiente de tus enemigos cercanos.

Parejas: Apatías que te trae conflicto con tu pareja ya que piensa qué hay otra persona. No escuches chisme.

Solteros: No puedes pretender que hagan lo que tú quieres. Nuevas decisiones. Caminos difíciles. Sé paciente.

Mujer: Debes liberarte y disfrutar tu vida con las personas que te quieren. Debes tomar una decisión. Cambios en tu vida.

Hombre: Debes fortalecer esa fuerza para seguir adelante con tu problema de salud. Buscas ayuda en un hermano.

Consejo: Deja a un lado la envidia.

Géminis

Palabra clave: Negocios.

Número de suerte: 006

Sensación de que el pasado llega a tu vida. Regresas de donde saliste. Cambios que te dan miedo. Preocupación por familiar enfermo. Te alejas temporalmente de tu casa o de una persona muy querida. Todo tiene un final asúmelo y aceptarlo. Firmas acuerdos y alegrías. Cuida tu imagen.

Trabajo: Cuidado con hacer juicios apresurados. No hagas comentarios si no sabes qué pasa. Nuevas expectativa.

Salud: Fiebre. Malestar general.

Amor: Estas molesto, no debes pelear y querer arremeter contra los demás y no puede ser. Estarás dispuesto a confiar.

Parejas: Mujer que se conecta contigo y debes buscar el equilibrio. Debes invertir un dinero.

Solteros: Libérate y deja eso que te perturba. La sabiduría te ayuda a resolver un problema. Una relación laboral que cambia.

Mujer: Cambios favorables. Sientes que tienes muchas cargas. Llega a tu vida la paz que quieres.

Hombre: Llega la estabilidad que quieres. Te atormentas un poco. En la vida nada es perfecto y tú te equivocas.

Consejo: Tranquilo que la oscuridad te indicara, donde está la luz.

Cancer

Palabra clave: Sexualidad.

Número de suerte: 562

Compromisos. No te niegues a lo que debes hacer. No podrás detener una situación. Celebraciones y pasión en todo lo que estás haciendo. Gran victoria en tu vida. Una persona que está unido a ti sentimental y no te abandona te quiere de verdad. Harás un viaje donde traes buena fortuna.

Trabajo: es bueno que evites los enamoramientos en tu sitio de trabajo. Cuídate de infidelidad. Buenos resultados.

Salud: Dolores de cabeza frecuente.

Amor: Nacimientos. Alegrías. Debes unirte más a la familia de tu pareja. Tendrás que unirte a tu familia por problemas financieros.

Parejas: Estas apático (a) con tu pareja debes conversar para solucionar las diferencias. Nuevas amistades.

Solteros: Busca ayuda profesional en lo que quieres hacer. Alguien conocido que te busca por trabajo.

Mujer: Una conversación con un hombre que te da nuevas expectativas. Levántate, ponte las pilas para que salgas adelante.

Hombre: Tendrás que unirte a tu familia para cancelar una deuda y evitar problemas mayores.

Consejo: Controla tu mal carácter.

Leo

Palabra clave: Dominar.

Número de suerte: 002

Mirar las cosas objetivamente te dará una visión más clara de las cosas. Nuevos éxitos. Apuestas por alguien serás asertivo. Avanza no te quedes detenido. Cambios en tu vida. Sales de la rutina. Cuida tu dinero y recurso. Debes reforzar lo que eres. Cambio en lo físico y personal.

Trabajo: Te ofrecen un empleo cerca de una ciudad de mucho calor. Haces estudios para mejorar académicamente.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Buena oportunidad para el matrimonio. Algo con una vivienda que se da. Pierdes a personas por tu actitud.

Parejas: Debes acercarte más a la familia y que se unan más. Nuevas actividades con un grupo de trabajo.

Solteros: Perdidas económicas por no dejarte guiar. Buenas energías para ti y bendiciones. Escucha concejo.

Mujer: Alguien que te pide ayuda no le abandones. Baja los niveles de tensión. Persona de autoridad que te busca.

Hombre: Estas luchando contigo mismo. Una nueva proposición. Aperturas que debes ver bien y buscar soluciones.

Consejo: No maltrates a quien te quiere.

Virgo

Palabra clave: Instintos.

Número de suerte: 994

Debes poner disciplina en lo que haces. Te destacas por tu dinamismo y entusiasmo en lo que haces. Busca la paz en tu casa o familia maternal. Alguien del pasado que llega a tu vida y te busca. Hecho curioso con unas matas. Atiende tu vida espiritual te apartaste de ellos. Nuevos amigos.

Trabajo: Recibes una propuesta que aumentan tus ingresos. Te reconocen el trabajo que realizas.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Algo que no te va a gustar de una persona. Visita importante en la puerta de tu casa de alguien que te gusta.

Parejas: Hecho curioso con una imagen en tu celular o computador. Te aislaras en tu mundo interior.

Solteros: Invitaciones o salidas nocturnas. Te consigues a una persona del pasado que reconoce tus cambios.

Mujer: Regresa alguien que se había alejado. Debes ahorrar un poco más. Arreglo de puerta en tu casa.

Hombre: Sorpresas con familiar del extranjero. Debes ayudar a un padre aunque se haya equivocado. La fe es importante.

Consejo: Aprende a manejar lo desconocido.

Libra

Palabra clave: Valores.

Número de suerte: 218

Familiares que te necesitan. Estas pendientes de un dinero que estabas esperando. Cuidado con personas que lo que hacen es comer de lo que tú haces. Habrá una reconciliación. Te llega una información importante. Debes ampliar los pensamientos. Compra de mueble. Nuevas iniciativas.

Trabajo: Lee pedirás a alguien que se valla de tu negocio. Regresas a la oficina por algo que se te quedo.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Asiste un programa donde reconocen tu trabajo. Tendrás derecho de expresar tus puntos de vista.

Parejas: Concretaras negociaciones con personas extranjeras. En esta semana te pones en forma en algo que haces.

Solteros: Inicias estudios detenidos. Malestar por una mentira que te enteras. Lealtad o fidelidad de alguien cercano.

Mujer: Tu pareja te reclama falta de atención o amigos cercanos que te lo dicen. Reconciliaciones.

Hombre: Mensajes que llegan a tus manos directo de la persona afectada, por lo que pasa en una relación familiar.

Consejo: Cada momento de tu vida es una experiencia, aprende.

Escorpio

Palabra clave: Encanto.

Número de suerte: 782

Te invitaran a una celebración de cumpleaños. La fuerza del sol está contigo para negocios. Necesitas un descanso. Solución a problemas laborales. Tendrás tranquilidad ya que le prestas atención a la verdad. Mucha fuerza espiritual en tu entorno. Una situación económica que solucionas.

Trabajo: Cambio de empleo. Problemas por horario. Llegas tarde a una reunión por tráfico. No superas una situación.

Salud: Necesitas despejar tu mente.

Amor: Cuidado con una persona que no te deja progresar. No te dejes engañar. Te sientes satisfecha con amigos o trabajo.

Parejas: tu pareja se siente desplazada (o) por otros. Luchas entre con tu pareja por terceros que los quieren separar.

Solteros: Sientes que no te respaldan. Una persona que no te deja avanzar. Sientes incomprensión por alguien allegado.

Mujer: Compra de vivienda. Saldas una deuda. Un nuevo camino profesional. Llegas a tu vida la prosperidad.

Hombre: Te relacionas con personas muy cariñosas. Cuida tu profesión o donde te ganas el dinero.

Consejo: Vencerás obstáculos.

Sagitario

Palabra clave: Remuneración.

Número de suerte: 891

Nuevos hechos en tu casa. Ponle fuerza a lo que haces. Una persona que te piensa mucho. Alguien que se va de tu vida. Nuevos mensajes en tu entorno. Buenas intenciones en tu vida y cambios. Debes terminar con un ciclo del pasado y cerrar todo lo que no has terminado. Viaje por placer. Fiestas.

Trabajo: Buen momento para compartir. Nuevas oportunidades cambios y transformaciones. Nuevos compañeros.

Salud: Equilibrio.

Amor: Se activa la vida espiritual. Soledad. Evita discutir con tu pareja. Cuidado con una relación que te trae tristeza.

Parejas: Deja el orgullo. Aclara las cosas con tu pareja. Debes entregarte un poco más a tu pareja.

Solteros: No te quedes callado (a) ante algo que es mentira. Reconocimiento de tu trabajo con alegrías.

Mujer: Te reconcilias con alguien. Mujer embarazada que debes ayudar. Se te abren nuevas puertas en lo económico.

Hombre: Cuidado alguien que te da la espalda. Cuídate de una mujer de cabellos corto. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Cuidado con lo que aparenta ser y no es.

Capricornio

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 612

Vecinos con escandalo a temprana hora del día que te molesta. Inicias una temporada de ejercicios. Los niños necesitan atención. Solución a cambios que no esperas. Alegrías celebraciones. Avances. Cambios importantes en tu vida. Recibes ganancias extra por trabajo de gestor. Compra de alimento.

Trabajo. Se aclara una situación con jefes o compañeros. Algo con un adorno de vidrio que consigues en tu escritorio.

Salud: Buena salud.

Amor: No pelees para lograr algo en el amor. Grandes esfuerzos para cumplir con seres queridos.

Parejas: Cambios por la llegada de alguien de fuera que llega. Le dirás a una persona cuanto le amas.

Solteros: Conferencias cursos y charlas que te traen buenas pro. No te sacrifiques por otros. Cuidado con carro.

Mujer: Veras a una persona que es de la infancia. Asunto con unos dólares. Se desata una discusión por herencia.

Hombre: Debes enfrentar lo qué se presenta sin miedo adelante. Algo con un diagnóstico de un familiar.

Consejo: La comunicación es importante

Acuario

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 283

No tienes algo claro. Deja las fantasías. Una persona o jefe de cuidado. Maneja bien las personas criticona o chismosa. Celebraciones y alegrías por un matrimonio. Saldrás de un estancamiento. Evolución económica. Harás algo donde el resultado será muy positivo. Cumples las metas marcadas.

Trabajo: Dificultades por decisión pero será un aprendizaje. Te sientes convencido de que algo es como lo ves y debe cambiar.

Salud: Cambia tu régimen alimenticio.

Amor: Una gran imaginación te acompaña. Vuelves con buen pie a la realidad. Te enteras de un matrimonio que te dolerá.

Parejas: Juegos de lotería. Tendrás la oportunidad de salir de la opresión. Quieres cambiar tu vida e iniciar de nuevo.

Solteros: Todo estarás bien si progresas como está planeado. Recibes lo que es legalmente tuyo.

Mujer: Viajes de ida y vuelta. Familiar mujer o hermana que está en el extranjero que los extraña.

Hombre: Cuidado con esa decisión que tomas, no es el momento cálmate y piensa bien las cosas. Invitaciones.

Consejo: Controla los gastos.

Piscis

Palabra clave: Reconciliaciones.

Número de suerte: 812

Recibes un regalo inesperado. Tienes en tu mano un gran poder. Trabajas poco a poco. Eres muy estable en este momento. Cambios en tu vida en lo económico. Alegrías y celebración ya que un hijo logra algo que estaba trabajando. Recibes una noticia en tu trabajo. Una persona nueva en tu vida.

Trabajo: Los problemas se dejan atrás. Pasaras por una etapa de reflexión. Hecho curioso en oficina muy antigua.

Salud: Dolores de espalda y cuello.

Amor: supera la indecisión. Te preguntaras que está pasando en tu casa o entorno familiar. Enfrentaras tus sentimientos.

Parejas: No te estreses por algo que no logras. Serás testigo de algo. Te equivocas acusando a una persona inocente.

Solteros: Riqueza material. El espíritu navideño está contigo. Te dirán una verdad. Éxito y logros. Mudanza esperada.

Mujer: Hablas con un sacerdote. El dinero no te faltara en este año en lo que resta. Cambios por moneda extranjera.

Hombre: Cobras un seguro. Venderás algo antes de que se devalúe. Bases sólidas que se caen. Sal de la rutina.

Consejo: Ordena la cosas que se dispersaron.

